Meta запустила BlenderBot 3 — демо-версію свого новітнього чатбота зі штучним інтелектом

У п’ятницю компанія Meta перевірить, чи зможе нова версія чат-бота зі штучним інтелектом Blenderbot впорається із викликами реального середовища спілкування. Цього дня демо-версія Blenderbot 3 зі 175 мільярдами параметрів вирушить підкорювати простори публічного доступу.

Meta працює над проектом з того часу, як вперше представила чат-додаток BlenderBot 1 у 2020 році. Спочатку не більше ніж експеримент НЛП з відкритим вихідним кодом, до наступного року BlenderBot 2 навчився запам’ятовувати інформацію з попередніх бесід та шукати в інтернеті додаткові дані за темою. BlenderBot 3 вміє оцінювати не лише дані з розмови чи інтернету, а й людей, з якими спілкується. А ось запатентувати свої винаходи у США ШІ не зможе.

Коли користувач реєструє незадовільну відповідь системи (їх у процесі навчання реєструється близько 0,16 відсотка), Meta обробляє сигнал користувача і заносить його в модель, щоб уникнути повторення помилки. У системі також використовується алгоритм Director, який спочатку генерує відповідь, використовуючи навчальні дані, а потім пропускає відповідь через класифікатор, щоб перевірити, чи відповідає вона шкалі правильних та неправильних відповідей, визначених користувачем.

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«Щоб згенерувати пропозицію, механізми мовного моделювання та класифікатора мають узгоджуватись», — написала команда. «Використовуючи дані про добрі та погані відповіді, ми можемо навчити класифікатор блокувати неякісні, токсичні, суперечливі, повторювані чи марні твердження». Система також використовує окремий алгоритм порівняння користувачів для виявлення ненадійних чи зловмисних відповідей співрозмовника, навчаючи систему не довіряти тому, що каже ця людина.

Очікується, що BB3 розмовлятиме більш природно, ніж його попередник, частково завдяки значно оновленій мовній моделі OPT-175B, майже в 60 разів більшій, ніж модель BB2. “Ми виявили, що в порівнянні з BlenderBot 2, третя версія забезпечує поліпшення загального рейтингу розмовних завдань на 31%” – сказали в команді. Очікується, що BlenderBot 3 даватиме відповіді на 47% більш вірні, на 82% більш актуальні і в 76% випадків більш конкретні.

Головна проблема у навчанні чат-ботів з ШІ – джерела інформації. Спочатку ботів тренують у ретельно відібраному середовищі, щоб максимально уникнути небажаної поведінки. На етапі навчання обмеження накладаються і на можливі теми. Чат-бот, випущений у необмежений інтернет, менш передбачуваний у своєму розвитку — у спілкуванні з людьми він може торкатися небажаних тем.

Крім якості роботи інтелектуального чат-бота, Meta могла б підвищити якість модерації українського сегменту Facebook. З таким проханням до компанії звернулося Міністерство цифрової трансформації.