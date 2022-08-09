Системи ШІ не можуть патентувати винаходи — суд США

Федеральний окружний суд США підтвердив, що системи штучного інтелекту не можуть патентувати винаходи, оскільки вони не є людьми. Це рішення є черговою поразкою у серії судових баталій вченого-комп’ютерника Стівена Талера за авторські права та патентування результатів різних програмних інструментів ШІ, які він створив.

У 2019 Талер не зміг захистити авторські права на зображення від імені системи ШІ, яку він назвав Creativity Machine. Це рішення було залишено чинним після апеляції Бюро авторського права США у 2022 році. У паралельній справі Патентне відомство США у 2020 році ухвалило, що система ШІ Талера DABUS не могла бути законним винахідником, тому що вона не є «фізичною особою». Це рішення потім було залишено чинним суддею у 2021 році. Наразі федеральний окружний суд ще раз підтвердив це рішення.

У висновку суду суддя Леонард П. Старк зазначає, що, на перший погляд, можна подумати, що для вирішення цієї справи знадобиться «абстрактне дослідження природи винаходу або прав, якщо такі є, на системи ШІ». Однак, за словами Старка, таких «метафізичних питань» можна уникнути просто проаналізувавши текст Закону про патенти.

У Законі про патенти чітко сказано, що лише люди можуть мати патенти. Закон називає патентовласників «фізичними особами». Цей термін за рішенням Верховного суду «зазвичай означає людину, особистість» (дотримуючись того, «як ми використовуємо це слово у повсякденній мові»). Крім того, закон оперує особистими займенниками – «сама» і «сам». Тому Закон не допускає «нелюдських винахідників».

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«Закон про патенти вимагає, щоб винахідники були фізичними особами, тобто людьми», – пише Старк.

Постанова підтверджує статус-кво патентного права щодо ШІ в США і зміцнює міжнародну юридичну думку, що повільно консолідується. В останні роки й патентне відомство ЄС та Високий суд Австралії винесли аналогічні рішення (хоча в Австралії федеральний суд спочатку виніс ухвалу на користь ШІ як власників патентів).

Але Талер не здається і має намір оскаржити рішення окружного суду, критикуючи його «вузький та текстуальний підхід» до Закону про патенти.

Джерело: The Verge