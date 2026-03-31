31.03.2026

SpaceX втратила ще один супутник Starlink

Олександр Федоткін

SpaceX в неділю, 29 березня, втратила зв’язок з супутником Starlink під номером 34343. Ймовірно, він вибухнув через технічні проблеми.


Космічний апарат, за інформацією SpaceX, перебував на низькій навколоземній орбіті на висоті 560 км над Землею. Хоча у компанії Ілона Маска уникають терміну “вибух”, фахівці з моніторингу космічного простору виявили десятки фрагментів навколо місця знаходження супутника.

Зокрема, про ознаки руйнування супутника Starlink повідомила компанія LeoLabs. Попри це в SpaceX запевняють, що цілком контролюють ситуацію. За останніми даними, інцидент не загрожує безпеці МКС та іншим космічним апаратам.

Наразі SpaceX співпрацює з NASA, відстежуючи рух уламків супутника. Очікується, що залишки космічного апарату протягом найближчих тижнів згорять у щільних шарах атмосфери. На думку незалежної моніторингової космічної агенції SSA, руйнування супутника, скоріш за все, сталось через внутрішню несправність, а не внаслідок зіткнення з космічним сміттям або іншим об’єктом.

На думку незалежних аналітиків, інцидент дуже схожий с аналогічним випадком в грудні минулого року, коли також раптово був втрачений зв’язок з супутником з подальшим його руйнуванням. Цікаво, що буквально тиждень тому супутник Starlink ледве уникнув зіткнення з китайським космічним апаратом.


Виявлення проблеми з супутниками Starlink ускладнюється надзвичайною концентрацією як інших супутників, так й космічного сміття на низькій навколоземній орбіті. На висоті близько 560 км над Землею наразі налічується понад 24 тис. об’єктів. Наразі кількість супутників Starlink вже сягнула 10 тис. й надалі буде тільки збільшуватись.

Окрім цього наразі SpaceX готується до наймасштабнішого IPO у власній історії, плануючи залучити близько $75 млрд відповідно до нинішньої ринкової капіталізації, яка оцінюється в $1,75 трлн. В компанії Маска прагнуть применшити наслідки інциденту з супутником, щоб не зірвати масштабний раунд залучення інвестицій.

