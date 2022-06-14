Microsoft 15 червня остаточно відключить Internet Explorer 11 — це може зачепити близько 47% корпоративних ПК з Windows 10

Браузер Internet Explorer 11 доживає останні години. Ще минулого року було оголошено дату відмови Microsoft від свого застарілого браузера – 15 червня 2022 року. Із завтрашнього дня компанія рекомендує всім користувачам переходити на Microsoft Edge. Як виявилося, відмова від IE11 може вплинути на корпоративне середовище.

Згідно з даними дослідження Lansweeper, яка провела аудит 9 млн пристроїв у 33 тис. організацій, майже половина (47%, якщо бути точним) корпоративних ПК з Windows 10 торкнеться припинення використання IE11. Однак слід зазначити, що термін «торкнеться» в цьому випадку означає не використання браузера. Йдеться про частку підтримуваних версій Windows 10 у корпоративних середовищах, яка торкнеться будь-якого сценарію використання, пов’язаного з IE11. Фактично, 47% – це сума версій Windows 10 21H2 (21,37%), 20H2 (16,87%) та 21H1 (8,06%) у корпоративних середовищах. Підтримка інших версій Windows 10 вже закінчилася.

За даними дослідження, лише на 21% ПК з Windows 10 встановлено останнє оновлення. При цьому версія 2004, випущена у травні 2020 року, лідирує з часткою 29,67%.

Головний директор зі стратегії Lansweeper Роел Декнейт сказав, що немає нічого дивного у високій популярності старіших версій ОС у корпоративному сегменті. Найчастіше бізнес може відкладати оновлення для забезпечення стабільності роботи наявних конфігурацій або через інші нагальні проблеми. Крім того, в деяких випадках користувачі можуть просто не знати, на яких версіях ОС вони працюють, а компанії не оцінюють кожен пристрій, яким вони володіють. Тому припинення підтримки IE11 в Windows 10 і може торкнутися такої високої частки систем.

Microsoft припинить підтримку браузера у два етапи. На першому етапі буде здійснюватися перенаправлення на Edge щоразу при спробі прямо або опосередковано відкрити IE11. Таким чином, всі програми, що використовують IE11 як браузер за замовчуванням, будуть переведені на Edge. Це буде зроблено не через Центр оновлень Windows, тому вимкнення встановлення оновлень не допоможе. Другий етап настане після багатомісячного першого етапу, коли браузер IE11 буде повністю вимкнено. Але він не буде остаточно видалений, бо і надалі забезпечуватиме механізм MSHTML/Trident, що підтримує режим IE в Edge на пристроях з Windows 10.

Джерело: neowin