Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 23H2 (Moment 4) з вбудованим ШІ-асистентом Copilot

Microsoft відкрила свою щорічну конференцію для розробників Build 2023 і вперше за багато років розповіла на цьому заході про Windows. Компанія представила кілька нових функцій, які мають з’явитись у наступній версії Windows 11 наприкінці цього року.

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Під час проведення конференції Build компанія розповіла, що вона працює над інтеграцією ШІ у Windows за допомогою нової програми Copilot. Вона включає плагіни Bing Chat та ChatGPT і призначена для створення всеосяжного віртуального помічника, який може аналізувати текст та зображення в межах застосунків, відповідати на прості та складні питання в залежності від контексту та керувати налаштуваннями Windows.

Інтерфейс Copilot можна закріпити у лівій чи правій частині дисплея. Перше попередня версія Windows 11 з програмою Windows Copilot очікується в червні. Таким чином, програма, ймовірно, стане частиною оновлення Windows 11 23H2, яке вийде цієї осені.

Незабаром користувачі зможуть керувати RGB-підсвічуванням периферійних пристроїв безпосередньо з Windows 11 без необхідності завантажувати для цього сторонні програми. Windows 11 отримує функцію Dynamic Lighting, яка пропонуватиме основні параметри налаштування RGB-підсвічування клавіатур, мишей, моніторів та інших аксесуарів та пристроїв.

Панель завдань отримає оновлення, яке поверне класичні функції з новою реалізацією. Так, користувачам знову стануть доступні розгрупування програм та показ міток. При цьому користувачі можуть ініціювати розгрупування одним клацанням миші при взаємодії з панеллю завдань. Microsoft також додає можливість видаляти дату та час із панелі завдань.

Додатково Microsoft оголосила, що вона має намір додати вбудовану підтримку більшої кількості форматів архівів у Windows, включаючи 7zip, RAR, gz та інші, які використовують проєкт із відкритим вихідним кодом libarchive. Таким чином, користувачі зможуть створювати та вилучати файли цих типів без попереднього завантаження сторонніх програм.

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Крім того, компанія має намір впровадити можливості ШІ в застосунок Microsoft Store. Наприклад, ШІ зможе давати загальне уявлення про якість програми на основі відгуків користувачів, а спеціальний AI Hub куруватиме програми Windows, що використовують можливості ШІ.

Джерело: windowscentral