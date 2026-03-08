Оновлення Windows 11 за березень 2026 року: 9 нових покращень, які неможливо не помітити

Photo: Windows Central

У вівторок, 10 березня 2026 року, Microsoft, як очікується, почне розгортання чергового оновлення Patch Tuesday для Windows 11 у третьому місяці року, зробивши доступними деякі нові функції, зміни, “полірування” інтерфейсу та покращення безпеки.





У цьому сукупному оновленні компанія впроваджує нову функцію тесту швидкості мережі через панель завдань. Меню “Пуск” отримує нову опцію для тих, хто використовує обліковий запис Microsoft. У налаштуваннях камери тепер можна керувати панорамуванням і нахилом, Sysmon стає вбудованим інструментом, відбуваються зміни інтерфейсу налаштувань тощо. Windows Central висвітлює найважливіші зміни в оновленні безпеки за березень 2026 року для версій Windows 11 25H2 і 24H2, оскільки вони ідентичні. Microsoft використовує технологію Controlled Feature Rollout (CFR) для поступового розгортання нових покращень, тому може знадобитися час, перш ніж всі їх побачать.

1. Панель завдань із функцією “тесту швидкості”

Microsoft додає новий тест швидкості мережі, який можна запустити з панелі завдань. За словами компанії, він доступний через контекстне меню значка мережі в системному треї або зі сторінок Wi-Fi чи стільникового зв’язку в інтерфейсі швидких налаштувань. Якщо обрати цю опцію, веббраузер відкриє сторінку Bing для виконання тесту мережі з використанням інтернет-з’єднання, щоб діагностувати проблеми з підключенням і продуктивністю.

Втім, це не можна назвати повноцінною функцією, оскільки це лише посилання на інструмент тестування інтернету Bing, який використовує інструмент Ookla. Тому можна просто відкрити speedtest.net для перевірки з’єднання. Ще одна невелика зміна відбувається в меню переповнення. Тепер, коли використовується режим не згрупованих значків на панелі завдань, програми з кількома відкритими вікнами більше не будуть переміщувати всі екземпляри в меню переповнення. Замість цього лише вікна, що не вміщуються, потраплятимуть до вторинного меню.

2. Нова опція облікового запису в меню “Пуск”

Меню “Пуск” не отримує чергового редизайну, але в ньому з’являється невелике коригування — нове посилання в меню керування обліковим записом, яке вказує на переваги, пов’язані з вашим обліковим записом Microsoft.





3. Нова підтримка панорамування та нахилу камери

На сторінці налаштувань “Камери”, у властивостях камери в розділі базових налаштувань, Microsoft додає нові елементи керування для панорамування та нахилу.

4. Нативна підтримка Sysmon

Sysmon (System Monitor) — це інструмент, який адміністратори мереж використовували для розширення стандартного журналювання. Якщо звичайні журнали Windows повідомляють, що процес запустився, Sysmon показує, що саме він робив, звідки походив і з ким взаємодіяв. Довгий час він був частиною набору Sysinternals і вважався “золотим стандартом” безкоштовної телеметрії кінцевих точок для аналізу безпеки. Однак починаючи з оновлення безпеки за березень 2026 року Microsoft робить його вбудованим інструментом Windows 11.

Його можна встановити безпосередньо зі сторінки “Функції Windows” у Налаштуваннях → Система → Додаткові функції → Інші функції Windows. Після встановлення потрібно виконати команду Sysmon у PowerShell або командному рядку. Компанія зазначає, що якщо у вас уже встановлена версія Sysmon із пакета Sysinternals, її потрібно видалити перед встановленням нової вбудованої версії.

5. Нова сторінка налаштувань віджетів

Досвід роботи з панеллю віджетів не змінюється, але з березневим оновленням Microsoft впроваджує нову сторінку налаштувань для керування функцією. Раніше для цього використовувалося спливаюче діалогове вікно.

6. Підтримка зображень WebP для шпалер

Якщо встановлювати шпалери вручну, а не використовувати автоматичні зображення, тепер можна обирати файли WebP (.webp) як фонові зображення. Підтримка доступна в усій системі — як через опцію “Встановити як фон” у контекстному меню, так і через сторінку налаштувань фону.

7. Автоматичне увімкнення Quick Machine Recovery у Windows 11 Pro

Функція швидкого відновлення машини була доступна раніше, але за замовчуванням вона активувалася лише у версії Home. Зміна полягає в тому, що Microsoft тепер увімкне її за замовчуванням і у Windows 11 Pro, якщо пристрій не керується корпоративними політиками.

8. Нові діалогові вікна налаштувань

В оновленні також оновлюються деякі діалогові вікна в додатку “Налаштування”, щоб вони відповідали дизайну Windows 11. Зміни помітні на сторінках керування сховищем і налаштуваннями принтера.

9. Зміни у Провіднику файлів

Опція “Видобути все” тепер активується і працює не лише з ZIP-архівами, а й із іншими архівними папками.

Інші зміни

Додаткові покращення включають підтримку Emoji версії 16, яка додає нові емодзі: обличчя з мішками під очима, відбиток пальця, безлисте дерево, коренеплід, арфу, лопату та пляму. У диспетчері завдань процес Windows Search тепер відображає іконку збільшувального скла замість заповнювача.

Microsoft також додає підтримку Remote Server Administration Tools (RSAT) для пристроїв ARM64. Компоненти можна встановити через Налаштування → Система → Додаткові функції або через Панель керування → Програми → Увімкнути чи вимкнути функції Windows. Для адміністраторів мереж оновлення додає перше відновлення входу, інтегроване з Windows Backup для організацій.

Також Windows 11 тепер підтримує розпізнавання SID груп і ролей Microsoft Entra ID, що дозволяє перетворювати ідентифікатори хмарних груп і ролей у зрозумілі імена. Крім того, оновлення продовжує поступове впровадження сертифікатів Secure Boot, термін дії яких закінчується у червні 2026 року. Якщо ваш пристрій використовує сертифікати 2011 року, вони будуть замінені на нові, видані у 2023 році.

Встановлювати зараз чи почекати?

На момент написання немає масових проблем із цим оновленням. Проте помилки встановлення та несподівані баги досить поширені у сукупних оновленнях. Тому рекомендується зробити резервну копію та, за можливості, почекати кілька тижнів перед встановленням.

Джерело: Windows Central