Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

Microsoft відкрила попереднє замовлення на Xbox Series X Console Wraps — наклейки на консоль у стилі гри Starfield та у двох камуфляжних розфарбуваннях. Вони стануть доступними у жовтні та листопаді.
Згідно з заявами Microsoft, обгортки розробили спеціально для Series X, вони мають ідеально точно сідати на панелі консолі, враховуючи вентиляційні отвори та ніжки. Wraps — це тверді панелі, виготовлені з високотехнологічної тканини. Закріплюються за допомогою липучок.
Обгортка в стилі Starfield символізують бортовий модуль авіоніки, що імітує фактичну функціональність у грі. У США, Канаді та Європі вона стане доступною 18 жовтня за 50 доларів.
Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑🚀🎮
Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! pic.twitter.com/KXirvvlmep
— Xbox (@Xbox) August 21, 2023
Камуфляжна обгортка продаватиметься у двох варіантах — Arctic Camo та Mineral Camo. Кожен варіант має зовнішню частину з мікрофібри. Arctic Camo і Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps почнуть продаватися в США за 45 доларів із 10 листопада, а на європейських ринках в цей день з’явиться лише Mineral Camo.
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