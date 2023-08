Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

Microsoft відкрила попереднє замовлення на Xbox Series X Console Wraps — наклейки на консоль у стилі гри Starfield та у двох камуфляжних розфарбуваннях. Вони стануть доступними у жовтні та листопаді.

Згідно з заявами Microsoft, обгортки розробили спеціально для Series X, вони мають ідеально точно сідати на панелі консолі, враховуючи вентиляційні отвори та ніжки. Wraps — це тверді панелі, виготовлені з високотехнологічної тканини. Закріплюються за допомогою липучок.

Обгортка в стилі Starfield символізують бортовий модуль авіоніки, що імітує фактичну функціональність у грі. У США, Канаді та Європі вона стане доступною 18 жовтня за 50 доларів.

Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑‍🚀🎮

Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! ‌ pic.twitter.com/KXirvvlmep

— Xbox (@Xbox) August 21, 2023