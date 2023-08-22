Новини Ігри 22.08.2023 о 11:31

Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

Microsoft відкрила попереднє замовлення на Xbox Series X Console Wraps — наклейки на консоль у стилі гри Starfield та у двох камуфляжних розфарбуваннях. Вони стануть доступними у жовтні та листопаді.

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Згідно з заявами Microsoft, обгортки розробили спеціально для Series X, вони мають ідеально точно сідати на панелі консолі, враховуючи вентиляційні отвори та ніжки. Wraps — це тверді панелі, виготовлені з високотехнологічної тканини. Закріплюються за допомогою липучок.

Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

Обгортка в стилі Starfield символізують бортовий модуль авіоніки, що імітує фактичну функціональність у грі. У США, Канаді та Європі вона стане доступною 18 жовтня за 50 доларів.

Камуфляжна обгортка продаватиметься у двох варіантах — Arctic Camo та Mineral Camo. Кожен варіант має зовнішню частину з мікрофібри. Arctic Camo і Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps почнуть продаватися в США за 45 доларів із 10 листопада, а на європейських ринках в цей день з’явиться лише Mineral Camo.

Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)

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Microsoft анонсувала «обгортки» Xbox Series X — у стилі Starfield ($50) та камуфляжному оформленні ($45)
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