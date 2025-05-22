Microsoft додала до Game Pass 50+ ретро-ігор Activision. Що цікавого у списку?

Microsoft відкрила доступ до колекції «Retro Classics» у Game Pass — це більше ніж 50 старих ігор, включно з Pitfall, Grand Prix, Atlantis і MechWarrior 2.
Ця колекція побудована разом з Antstream — тим самим сервісом, що налічує понад 1300 ретро-ігор. Але в Game Pass зараз йдеться про дещо скромнішу добірку, яка на старті вона включає 55 ігор з 1980–1990-х років від Activision. Microsoft каже, що це лише початок, оскільки у майбутньому вона планує додати понад 100 ігор від Activision та Blizzard.
Сама компанія називає Retro Classics частиною свого «зобов’язання щодо збереження ігор та зворотної сумісності». Гравці зможуть збирати досягнення, а також брати участь у турнірах і спільних подіях. Тобто це не просто запуск через емулятор, а повноцінна інтеграція у сучасну екосистему.
Ігри виглядають як з різних платформ — серед скриншотів помітні проєкти з оригінальної PlayStation, SNES і MS-DOS. Окремо купити ці ігри не можна — працює тільки через підписку Game Pass. Якщо порівнювати, то це той самий підхід, що у Nintendo з її Switch Online.
Ось повний перелік ігор:
- Activision prototype #1
- Atlantis
- Atlantis II
- Barnstorming
- Baseball
- Beamrider
- Bloody Human Freeway
- Boxing
- Bridge
- Caesar II
- Checkers
- Chopper Command
- Commando
- Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood
- Cosmic Ark
- Crackpots
- Decathlon
- Demon Attack
- Dolphin
- Dragster
- Enduro
- Fathom
- Fire Fighter
- Fishing Derby
- Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist
- Freeway
- Frostbite
- Grand Prix
- H.E.R.O.
- Kaboom!
- Laser Blast
- MechWarrior
- MechWarrior 2: 31st Century Combat
- Megamania
- Pitfall II: Lost Caverns
- Pitfall!
- Police Quest 1
- Pressure Cooker
- Quest for Glory 1
- Riddles of the Sphinx
- River Raid
- River Raid II
- Robot Tank
- Sky Jinks
- Space Quest 2
- Space Quest 6
- Space Treat Deluxe
- Spider Fighter
- Star Voyager
- Tennis
- The Adventures of Willy Beamish
- The Adventures of Willy Beamish
- The Dagger of Amon Ra
- Thwocker
- Title Match Pro Wrestling
- Torin’s Passage
- Trick Shot
- Vault Assault
- Venetian Blinds
- Zork I
- Zork Zero
У них тепер можна грати на Xbox, ПК або через хмару — наприклад, на сумісних телевізорах LG та Samsung або навіть на Meta Quest. Додатково платити не треба, якщо у вас вже є підписка Game Pass. Паралельно Antstream запустила акцію: до 4 червня Game Pass-підписники можуть придбати річний доступ до всього каталогу Antstream — понад 1300 ігор — за $9,99 через Microsoft Store.
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Джерело: The Verge
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