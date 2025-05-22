Новини Ігри 22.05.2025 о 12:32 comment views icon

Microsoft додала до Game Pass 50+ ретро-ігор Activision. Що цікавого у списку?

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Microsoft додала до Game Pass 50+ ретро-ігор Activision. Що цікавого у списку?
Depositphotos / Xbox

Microsoft відкрила доступ до колекції «Retro Classics» у Game Pass — це більше ніж 50 старих ігор, включно з Pitfall, Grand Prix, Atlantis і MechWarrior 2.

Ця колекція побудована разом з Antstream — тим самим сервісом, що налічує понад 1300 ретро-ігор. Але в Game Pass зараз йдеться про дещо скромнішу добірку, яка на старті вона включає 55 ігор з 1980–1990-х років від Activision. Microsoft каже, що це лише початок, оскільки у майбутньому вона планує додати понад 100 ігор від Activision та Blizzard.

Сама компанія називає Retro Classics частиною свого «зобов’язання щодо збереження ігор та зворотної сумісності». Гравці зможуть збирати досягнення, а також брати участь у турнірах і спільних подіях. Тобто це не просто запуск через емулятор, а повноцінна інтеграція у сучасну екосистему.

Ігри виглядають як з різних платформ — серед скриншотів помітні проєкти з оригінальної PlayStation, SNES і MS-DOS. Окремо купити ці ігри не можна — працює тільки через підписку Game Pass. Якщо порівнювати, то це той самий підхід, що у Nintendo з її Switch Online.

Ось повний перелік ігор:

  • Activision prototype #1
  • Atlantis
  • Atlantis II
  • Barnstorming
  • Baseball
  • Beamrider
  • Bloody Human Freeway
  • Boxing
  • Bridge
  • Caesar II
  • Checkers
  • Chopper Command
  • Commando
  • Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood
  • Cosmic Ark
  • Crackpots
  • Decathlon
  • Demon Attack
  • Dolphin
  • Dragster
  • Enduro
  • Fathom
  • Fire Fighter
  • Fishing Derby
  • Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist
  • Freeway
  • Frostbite
  • Grand Prix
  • H.E.R.O.
  • Kaboom!
  • Laser Blast
  • MechWarrior
  • MechWarrior 2: 31st Century Combat
  • Megamania
  • Pitfall II: Lost Caverns
  • Pitfall!
  • Police Quest 1
  • Pressure Cooker
  • Quest for Glory 1
  • Riddles of the Sphinx
  • River Raid
  • River Raid II
  • Robot Tank
  • Sky Jinks
  • Space Quest 2
  • Space Quest 6
  • Space Treat Deluxe
  • Spider Fighter
  • Star Voyager
  • Tennis
  • The Adventures of Willy Beamish
  • The Adventures of Willy Beamish
  • The Dagger of Amon Ra
  • Thwocker
  • Title Match Pro Wrestling
  • Torin’s Passage
  • Trick Shot
  • Vault Assault
  • Venetian Blinds
  • Zork I
  • Zork Zero

У них тепер можна грати на Xbox, ПК або через хмару — наприклад, на сумісних телевізорах LG та Samsung або навіть на Meta Quest. Додатково платити не треба, якщо у вас вже є підписка Game Pass. Паралельно Antstream запустила акцію: до 4 червня Game Pass-підписники можуть придбати річний доступ до всього каталогу Antstream — понад 1300 ігор — за $9,99 через Microsoft Store.

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Джерело: The Verge 

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