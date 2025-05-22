Microsoft додала до Game Pass 50+ ретро-ігор Activision. Що цікавого у списку?

Depositphotos / Xbox

Microsoft відкрила доступ до колекції «Retro Classics» у Game Pass — це більше ніж 50 старих ігор, включно з Pitfall, Grand Prix, Atlantis і MechWarrior 2.

Ця колекція побудована разом з Antstream — тим самим сервісом, що налічує понад 1300 ретро-ігор. Але в Game Pass зараз йдеться про дещо скромнішу добірку, яка на старті вона включає 55 ігор з 1980–1990-х років від Activision. Microsoft каже, що це лише початок, оскільки у майбутньому вона планує додати понад 100 ігор від Activision та Blizzard.

Сама компанія називає Retro Classics частиною свого «зобов’язання щодо збереження ігор та зворотної сумісності». Гравці зможуть збирати досягнення, а також брати участь у турнірах і спільних подіях. Тобто це не просто запуск через емулятор, а повноцінна інтеграція у сучасну екосистему.

Ігри виглядають як з різних платформ — серед скриншотів помітні проєкти з оригінальної PlayStation, SNES і MS-DOS. Окремо купити ці ігри не можна — працює тільки через підписку Game Pass. Якщо порівнювати, то це той самий підхід, що у Nintendo з її Switch Online.

Ось повний перелік ігор:

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Activision prototype #1

Atlantis

Atlantis II

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar II

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2: 31st Century Combat

Megamania

Pitfall II: Lost Caverns

Pitfall!

Police Quest 1

Pressure Cooker

Quest for Glory 1

Riddles of the Sphinx

River Raid

River Raid II

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy Beamish

The Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro Wrestling

Torin’s Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork I

Zork Zero

У них тепер можна грати на Xbox, ПК або через хмару — наприклад, на сумісних телевізорах LG та Samsung або навіть на Meta Quest. Додатково платити не треба, якщо у вас вже є підписка Game Pass. Паралельно Antstream запустила акцію: до 4 червня Game Pass-підписники можуть придбати річний доступ до всього каталогу Antstream — понад 1300 ігор — за $9,99 через Microsoft Store.

Джерело: The Verge