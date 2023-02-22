Microsoft показує повномасштабну рекламу на вебсайті Chrome — із закликом переходити на Edge під час завантаження конкурентного браузера

Встановлений за замовчуванням у Windows 10 і 11 Edge часто використовують як зручну утиліту для завантаження Chrome або іншого браузера. Це настільки засмучує Microsoft, що вона вдається до все більш агресивних методів залучення клієнтів.

Наразі спроба встановити Chrome за допомогою Edge призводить до того, що браузер відображає цілих три рекламних оголошення з рекомендацією перейти на браузер Microsoft: перше з’являється у пошуковику під час запиту «завантажити google chrome», друге — після переходу на вебсайт Chrome, а третє — після завантаження.

І якщо перші два оголошення скромні за розмірами, то останнє — це рекламний банер на всю ширину вікна.

Microsoft також цікаво формулює рекламний текст, що пропагує використання Edge, натякаючи на недоліки конкуренти:

«Microsoft Edge використовує ту ж технологію, що і Chrome, але з додатковою довірою Microsoft».

Корпорація Microsoft не єдина, хто практикує сумнівні методи збільшення бази користувачів. Google також показує банери для просування Chrome, але вони з’являються лише на власних вебсайтах компанії — тобто на сайті Firefox вони точно не з’являються.

Варто зазначити, що банер не з’являвся в останньому стабільному випуску Edge, тому Microsoft може його просувати для обмеженої кількості користувачів або лише в певних регіонах.

Джерело: Neowin