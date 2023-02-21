Вбудований VPN у Microsoft Edge — послуга вже з’явилася у стабільній збірці деяких користувачів та пропонує 1 ГБ безплатного трафіку на місяць

Близько року тому Microsoft почала тестувати Власний VPN для браузера Edge. Служба Edge Secure Network надає 1 ГБ безплатного трафіку для підвищення конфіденційності або обходу регіональних обмежень. Хоча Microsoft ще офіційно не запустила вбудований Edge VPN, деякі користувачі повідомляють, що бачили цю функцію в стабільній версії браузера, без тегу Preview. Раніше Edge Secured Network була доступною лише учасникам програми попереднього тестування Edge.

На відміну від традиційних VPN-сервісів, Edge Secured Network не дозволяє вибрати сервер у певній країні чи місцевості. Натомість надаються три режими роботи:

Вибрані сайти – Edge включає VPN лише на сайтах, зазначених у списку «Використовувати VPN». Наприклад, якщо вам потрібний VPN лише для доступу до одного або двох сайтів з регіональними обмеженнями.

Оптимізований – перенаправляє весь трафік через VPN щоразу, коли ви під’єднуєтеся до загальнодоступної або незахищеної мережі/сайту без дійсного сертифіката. У цьому режимі VPN не застосовується до відео для збереження трафіку.

Всі сайти – вбудований VPN завжди увімкнений.

Microsoft дозволяє деяким інсайдерам Edge тестувати до 15 ГБ безплатного щомісячного трафіку, але обмеження має повернутися до 1 ГБ, як тільки функція стане доступною для всіх користувачів. Ті, кому потрібно більше, матимуть можливість придбати додатковий трафік, ціна якого поки що невідома. Очікується, що сервіс незабаром буде запущено офіційно.

Джерело: Neowin