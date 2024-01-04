Тостер Xbox Series S вже продається і готовий стати поруч з холодильником Xbox Series X. Так, це справжній тостер, здатний відсмажити логотип Xbox на хлібі.
Зображення тостера Xbox Series S вперше з’явилися майже рік тому на французьких сайтах, але зараз продажами зайнявся Walmart за $39,99, як помітив користувач X Wario64. Хоча тостер виглядає як Xbox Series S з його фірмовим чорним вентиляційним отвором, він має купу функцій тостера: шість рівнів підсмажування, знімний піддон для крихт, світлодіодний зворотний відлік часу та кнопка розморожування. Але головна фішка — це, очевидно, можливість їсти хліб із лого Xbox, як справжній геймер.
Xbox Series S Toaster is $39.99 at Walmart https://t.co/SiHwvi44XJ #ad pic.twitter.com/huBlvUTURr
— Wario64 (@Wario64) January 4, 2024
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Junior sales manager Rondesign, Віддалено, з/п 600
Lead Generation (Ticketing) Overonix Technologies
Можливо колись Microsoft випустить повний асортимент побутової техніки, передає The Verge. На кухні вистачить місця для мікрохвильовки, чайника чи пральної машини Xbox. Є й відносно їстівні версії, зокрема «шоколадна» консоль до прем’єри фільму Wonka.
Microsoft створила «шоколадну» Xbox до прем’єри фільму Wonka