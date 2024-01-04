Новини Ігри 04.01.2024 о 15:12 comment views icon

Microsoft продає тостер в стилістиці Xbox Series S — $40 у Walmart

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Юрій Орос

Автор новин

Тостер Xbox Series S вже продається і готовий стати поруч з холодильником Xbox Series X. Так, це справжній тостер, здатний відсмажити логотип Xbox на хлібі.

Microsoft продає тостер в стилістиці Xbox Series S — $40 у Walmart

Зображення тостера Xbox Series S вперше з’явилися майже рік тому на французьких сайтах, але зараз продажами зайнявся Walmart за $39,99, як помітив користувач X Wario64. Хоча тостер виглядає як Xbox Series S з його фірмовим чорним вентиляційним отвором, він має купу функцій тостера: шість рівнів підсмажування, знімний піддон для крихт, світлодіодний зворотний відлік часу та кнопка розморожування. Але головна фішка — це, очевидно, можливість їсти хліб із лого Xbox, як справжній геймер.

 

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Можливо колись Microsoft випустить повний асортимент побутової техніки, передає The Verge. На кухні вистачить місця для мікрохвильовки, чайника чи пральної машини Xbox. Є й відносно їстівні версії, зокрема «шоколадна» консоль до прем’єри фільму Wonka.

Microsoft створила «шоколадну» Xbox до прем’єри фільму Wonka

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