Тостер Xbox Series S вже продається і готовий стати поруч з холодильником Xbox Series X. Так, це справжній тостер, здатний відсмажити логотип Xbox на хлібі.

Зображення тостера Xbox Series S вперше з’явилися майже рік тому на французьких сайтах, але зараз продажами зайнявся Walmart за $39,99, як помітив користувач X Wario64. Хоча тостер виглядає як Xbox Series S з його фірмовим чорним вентиляційним отвором, він має купу функцій тостера: шість рівнів підсмажування, знімний піддон для крихт, світлодіодний зворотний відлік часу та кнопка розморожування. Але головна фішка — це, очевидно, можливість їсти хліб із лого Xbox, як справжній геймер.

Можливо колись Microsoft випустить повний асортимент побутової техніки, передає The Verge. На кухні вистачить місця для мікрохвильовки, чайника чи пральної машини Xbox. Є й відносно їстівні версії, зокрема «шоколадна» консоль до прем’єри фільму Wonka.