Новини Пристрої 06.03.2023 о 14:28

У мережі помітили тостер у стилі Xbox Series S: 6 рівнів обсмажування, 3 режими роботи та ціна €60

Вадим Карпусь

Автор новин

В сети обнаружили тостер в стиле Xbox Series S: 6 уровней обжаривания, 3 режима работы и цена €60

Зважаючи на все, корпорація Microsoft має намір вивести на ринок тостер, виконаний у стилістиці Xbox Series S. Інформацією про цей пристрій поділилися в Twitter.

Слід зазначити, що команди Xbox і Microsoft поки не підтвердили цю інформацію, тому її слід сприймати як чутки (або розіграш). Проте раніше компанія вже експериментувала з побутовою технікою під брендом Xbox (наприклад, кілька років тому з’явився холодильник Xbox Series X Fridge), так що тостер у стилі Xbox Series S дійсно може вийти на ринок.

Судячи з рекламних матеріалів, тостер Xbox Series S має два слоти для хліба. Скибочки можуть мати розміри до 12х12 см. Пристрій підтримує 3 режими роботи та забезпечує 6 рівнів обсмажування. Також передбачено знімний піддон для видалення крихт. Потужність тостера – 800 Вт.

Судячи з наявної інформації, тостер Xbox Series S спочатку буде доступний для попереднього замовлення у Бельгії та Франції. Його ціна заявлена на рівні €60. Однак інформація про терміни офіційного анонсу поки що нічого не відомо.

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Джерело: gamesradar


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