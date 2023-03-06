У мережі помітили тостер у стилі Xbox Series S: 6 рівнів обсмажування, 3 режими роботи та ціна €60

Зважаючи на все, корпорація Microsoft має намір вивести на ринок тостер, виконаний у стилістиці Xbox Series S. Інформацією про цей пристрій поділилися в Twitter.

Слід зазначити, що команди Xbox і Microsoft поки не підтвердили цю інформацію, тому її слід сприймати як чутки (або розіграш). Проте раніше компанія вже експериментувала з побутовою технікою під брендом Xbox (наприклад, кілька років тому з’явився холодильник Xbox Series X Fridge), так що тостер у стилі Xbox Series S дійсно може вийти на ринок.

Fan de #XBOX ?

Sortez vos carnet de cheque, il semblerait que le succès du frigo Xbox Séries X ai donné des idées…

– en précommande à 60€ pic.twitter.com/maJPCaVgiT — Gyo Jvfr (@GyoJvfr) March 3, 2023

Судячи з рекламних матеріалів, тостер Xbox Series S має два слоти для хліба. Скибочки можуть мати розміри до 12х12 см. Пристрій підтримує 3 режими роботи та забезпечує 6 рівнів обсмажування. Також передбачено знімний піддон для видалення крихт. Потужність тостера – 800 Вт.

Судячи з наявної інформації, тостер Xbox Series S спочатку буде доступний для попереднього замовлення у Бельгії та Франції. Його ціна заявлена на рівні €60. Однак інформація про терміни офіційного анонсу поки що нічого не відомо.

Джерело: gamesradar