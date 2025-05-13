Microsoft припиняє підтримку Surface — список з дев’яти моделей

Microsoft Surface Pro 4

Розділ Технології виходить за підтримки

Один з мінусів портативних ноутбуків та інших портативних пристроїв — важке оновлення версії операційної системи без офіційної підтримки. Власники цих моделей Microsoft Surface зможуть покладатися лише на себе.

Як нескладно здогадатися, йдеться про припинення підтримки Windows 10 восени 2025 року. Не всі Surface відповідають системним вимогам Windows 11, тож їхнім користувачам варто замислитись про майбутнє. Microsoft завчасно попереджає про це — компанія склала перелік моделей, які втратять підтримку.

Точніше, йдеться про два списки: моделей, котрі будуть оновлені до Windows 11 і тих, які оновити неможливо. Перший з них більший та включає новіші ноутбуки:

Surface Book 2 (лише з процесором Intel Core i5-8350U або i7-8650U 8-го покоління)

Surface Book 3

Surface Go 2

Surface Laptop 2

Surface Laptop 3

Surface Laptop 4

Surface Laptop Go

Surface Pro 6

Surface Pro 7

Surface Pro 7+

Surface Pro X

Surface Studio 2

Surface Hub 2S

Власникам моделей з другого списку пощастило менше. Microsoft каже, що найкращий спосіб вийти з ситуації — придбати новенький фірмовий Copilot+ PC з купою переваг. Отже, без підтримки залишаться:

Surface Book (1st Gen)

Surface Book 2 (тільки з Intel Core i5-7300U)

Surface Go (1st Gen)

Surface Laptop (1st Gen)

Surface Pro (1st Gen)

Surface Pro 2

Surface Pro 3

Surface Pro 4

Surface Pro (5th Gen)

Surface Studio (1st Gen)

Компанія нагадує, що після 14 жовтня 2025 року Microsoft більше не надаватиме безплатних оновлень Windows 10 через Windows Update, технічної допомоги чи виправлень безпеки. Ноутбуки все ще працюватимуть, але з урахуванням цієї обставини.

Розділ Технології виходить за підтримки

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