Microsoft розпочала тестування Windows 11 24H2

Наступне велике оновлення Windows 11 вийде ближче до кінця року, але Microsoft вже починає його тестування. Нові збірки Windows Insider, випущені в каналах Canary та Dev, змінили номери версій на «24H2».

Деякі нові функції Windows 11 24H2 компанія Microsoft вже тестувала публічно. Найбільш відомим серед нововведень є додавання команди Sudo для Windows. Нова збірка також включає покращену підтримку слухових апаратів, підтримку створення архівів 7-zip та TAR у провіднику, режим енергоощадження та нові зміни в протоколі SMB. Ця збірка також видаляє програми WordPad та Tips.

Є деякі ознаки того, що оновлення Windows 11 24H2 буде дуже значним за своїм масштабом. Схоже, що компанія переглядає такі речі, як процес інсталяції Windows з нуля. Поточні екрани налаштування практично не змінилися з часів Windows Vista у 2006 році. З того часу були внесені лише легкі та в основному косметичні зміни (і навіть в оновленій версії межі вікон, як і раніше, виконуються у стилі Vista/7).

Попри підготовку до випуску оновлення Windows 11 24H2, у мережі циркулюють чутки про намір Microsoft випустити наступну версію Windows 12 вже цього року. Існування Windows 12, в основному засноване на чутках та випадкових заявах виробників ПК та аналітиків, ніколи офіційно не підтверджувалося та не спростовувалося Microsoft.

Підготовка оновлення 24H2 передбачає, що Windows 11 працюватиме щонайменше ще рік, але це не обов’язково виключає реліз Windows 12 цього року. Windows 10 отримала оновлення 21H2 у рік виходу Windows 11, а через рік ─ оновлення 22H2 (хоча жодне з них не містило істотних нових функцій). Microsoft може перейменувати наступне оновлення функцій на нову версію ОС. Саме так сталося з Windows 11, яка спочатку планувалася як суттєва переробка Windows 10.

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Передбачається, що штучний інтелект буде в центрі уваги в гіпотетичній Windows 12, як і останніх кількох великих оновленнях Windows 11.

Джерело: arstechnica