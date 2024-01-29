Microsoft убрала WordPad из Windows 11 Canary Build. Текстовый редактор появился 28 лет назад с Windows 95

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Canary Build, из которой убрала текстовый редактор WordPad (не путать с более известным Word, что является частью пакета Office). Microsoft описала WordPad как «устаревшую функцию», следовательно, она больше не разрабатывается, и софтверный гигант больше не будет включать ее в следующие выпуски Windows 11.

Microsoft объяснила причину удаления WordPad:

Начиная с этой сборки, приложения WordPad и People больше не будут устанавливаться после чистой установки ОС. В будущем выпуске WordPad будет удален во время обновления. WordPad нельзя будет переустановить. WordPad является устаревшей функцией Windows.

На протяжении многих лет WordPad был основным бесплатным текстовым процессором (редактором), который был частью операционной системы, фактически со времен Windows 95. Многие предпочитают этот текстовый редактор для создания и редактирования простых текстовых документов. Но вместо него рекомендуется другой текстовый процессор.

Мы рекомендуем Microsoft Word для расширенных текстовых документов, таких как .doc и .rtf, и Windows Notepad для простых текстовых документов, таких как .txt.

Пять лет назад Microsoft так же планировала удалить Windows Paint, а Windows 10 Fall Creator Update стала первым выпуском без него. Но Microsoft уступила из-за большого спроса, сделав приложение опцией, которую можно установить из Microsoft Store. В конце концов, MS Paint был существенно переработан в Windows 11. Возможно, если будет запрос общества, Microsoft сделает то же самое с WordPad, передает Tom’s Hardware.