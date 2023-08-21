Microsoft розширила підтримку .RAR в тестовій Windows 11 — реліз не за горами

Microsoft анонсувала вихід збірок Windows 11 Insider Preview Build 22621.2199 та 22631.2199 (Beta). Що нового?

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Build 22631.2199 = розгортання нових функцій.

Build 22621.2199 = нові функції вимкнені за замовчуванням.

Вбудована підтримка читання форматів архівів

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Особливо цікаво відзначити появу підтримки формату .RAR. Через 28 років після появи WinRAR та 25 років вбудованої підтримки архівів *.zip Windows зможе відкривати та розпаковувати архіви RAR без необхідності встановлення сторонніх програм. Компанія WinRAR, головний популяризатор формату — поділилася мемом на тему.

Меню «Пуск»

Для файлів, які не мають розширених мініатюр, більше не відображатиметься порожня область попереднього перегляду. Це частина роботи над розширеними мініатюрами (підказками) для хмарних файлів на панелі «Пуск», яку було розпочато у збірці 22631.2129.

Панель завдань

Можна увімкнути режим «Ніколи не поєднувати» на панелі завдань, клацнувши правою кнопкою миші на панелі завдань, вибравши «Налаштування панелі завдань» і в розділі «Поведінка панелі завдань» встановивши для параметра «Об’єднувати кнопки панелі завдань і приховувати ярлики» значення «Ніколи». З’явився окремий параметр для ввімкнення цього режиму для інших панелей завдань (наприклад, для сценаріїв із декількома моніторами).

Серед інших нововведень — зміни в налаштуваннях та оповідачі (Narrator), функції, яка озвучує події на екрани для людей з обмеженнями. В регулярних версіях Windows 11 ці оновлення мають з’явитися пізніше цього року.