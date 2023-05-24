Не минуло й 30 років: Windows 11 зможе відкривати архіви RAR та 7z без допомоги сторонніх програм

Через 28 років після появи WinRAR та 25 років вбудованої підтримки архівів *.zip Windows 11 зможе відкривати та розпаковувати архіви 7z, RAR, TAR та інші без необхідності встановлення сторонніх програм. Це стане можливим завдяки впровадженню програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом libarchive, що підтримує велику кількість форматів архівів.

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Про нововведення розповів директор Microsoft з продуктів Панос Панай. Підтримка з’явиться у новій тестовій збірці вже цього тижня. Windows підтримує роботу з ZIP з 1998 року – ними можна користуватися як звичайними теками, розміщувати та вилучати файли. Іншим форматам досі «щастило» менше.

Швидше за все, Windows не підтримуватиме створення архівів RAR: програма WinRAR є платною, її автори пропонують розпакувальник UnRAR, доступний для додавання у відкрите ПЗ, але функцію створення архівів залишають за собою. В описі libarchive йдеться про підтримку RAR та RAR 5.0 «з деякими обмеженнями через пропрієтарний статус RAR». Популярний безплатний архіватор 7-Zip може лише відкривати RAR, але не пакувати їх. Втім, багатьом користувачам достатньо лише можливості відкривати файли, завантажені з мережі.

На Build 2023 Microsoft також представила майбутні нововведення у Windows 11 23H2 (Moment 4): вбудований ШІ-помічник Copilot, режим розробника, «пісочницю» для запуску застарілих програм та багато іншого.

Джерела: The Verge, libarchive