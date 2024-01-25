Новини Софт 25.01.2024 о 16:21 comment views icon

Microsoft Teams відтепер підтримує зустрічі у 3D та VR — платформа Mesh офіційно у роботі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Microsoft Teams відтепер підтримує зустрічі у 3D та VR — платформа Mesh офіційно у роботі

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Робочі «зідзвони‎» можуть стати дещо веселішими, оскільки відбуватимуться у віртуальному просторі з аватарами замість звичайних зображень колег.

Попри те, що компанії все частіше закликають співробітників повертатись в офіси, Microsoft пропонує спробувати новий тип «гібридної» роботи. Компанія оголосила про запуск Microsoft Mesh — функції, яка працює через Microsoft Teams і дозволяє аватарам співробітників зустрічатися в одному віртуальному місці, навіть якщо фактично люди знаходяться у різних місцях.

Microsoft Teams переходить у 3D — з аватарами та зустрічами у віртуальній реальності

Водночас для VR-досвіду в Teams не обов’язково використовувати гарнітуру — Microsoft вбудувала 2D-версію (в цьому випадку люди відображаються як зображення з вебкамер). Компанія також використовує просторове аудіо та звукові зони, тому в одному просторі можуть одночасно спілкуватися кілька людей, не заважаючи одне одному. І це чудово для більш природніх розмов, які не завжди можливі під час відеоконференцій.

Microsoft попередньо випробувала Mesh на таких компаніях, як консалтингова фірма Accenture і фармацевтична Takeda — технічний директор останньої сказав, що зустрічі стали «‎більш наближеними та захоплюючими».

Mesh пропонує серію готових просторів, які компанії зможуть налаштувати під себе (наприклад, додати логотипи) — доступ до інструментів можна отримати через платформу Microsoft Unity для розробки 2D і 3D.

Наразі Mesh доступна лише на настільних ПК та пристроях Meta Quest VR. Microsoft пропонує безплатну пробну версію на 6 місяців всім, хто має бізнес-план у Microsoft 365 або Teams. В іншому випадку ціни коливаються від $4 за користувача на місяць для Microsoft Teams Essentials до $57 за користувача на місяць для Microsoft 365 E5.

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