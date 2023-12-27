Microsoft тестує метод перевстановлення Windows 11 за допомогою Windows Update. Має стати швидше

Незабаром Microsoft представить нову вбудовану систему відновлення, яка даватиме змогу перевстановити або відновити Windows 11 через Windows Update без втрати наявних файлів. Ця нова функція, схоже, буде називатися Fix Problems using Windows Update.

Новий параметр можна знайти в меню Налаштування > Система > Відновлення» Windows 11, проте поки це лише «заглушка», повідомляє Tom’s Hardware. Канали для інсайдерів, як-от Canary Channel, можуть використовувати бета-версію утиліти відновлення в Windows 11 Insider Preview Build 25905. Розміщення цієї опції в загальнодоступних тестових версіях Windows 11 свідчить про її майже повну готовність.

До цього часу найкращим способом перевстановити або відновити Windows 11 зі збереженням файлів було використання опції in-place upgrade в Microsoft Media Creation Tool. Хоча обидва варіанти відновлюють операційну систему зі збереженням файлів, зараз це займає багато часу. Microsoft повідомляє, що новий інструмент пришвидшить процес і може бути корисним у багатьох випадках.

Функція Fix Problems using Windows Update може бути інтегрована в оновлення Windows 11 Moment 5, яке має вийти в лютому 2024 року. Moment 5 стане накопичувальним оновленням, яке зазвичай розгортається через Windows Update, як і попередні оновлення з маркуванням Moment. Також очікується, що це буде останнє велике оновлення для Windows 11 у 2024 році, а наступне велике випустять у 2025 році. Водночас воно матиме кілька оптимізацій, як-от спрощення використання стилусів. Інші функції, як-от можливість видалення певних вбудованих програм (наприклад, Edge і Cortana), будуть доступні лише на комп’ютерах з Windows 11 в Європейському економічному просторі.