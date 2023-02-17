Windows 11 дозволить завершувати процеси правим кліком на панелі завдань – опція з’явилася в тестовій збірці 25300

У Windows багато процесів працюють у фоновому режимі. Ці процеси керують різними частинами операційної системи, такими як провідник, центр повідомлень, налаштування, програми та навіть робочий стіл. В результаті багато процесів автоматично запускаються під час запуску.

Хоча системні процеси є нешкідливими, інші можуть створювати проблеми. Сторонній процес може уповільнити роботу, заморозити систему, спричинити некоректну роботу програм. Коли завдання не відповідає, необхідно відкрити Менеджер завдань, визначити ім’я завдання та завершити процес.

В Windows 11 Build 25300 Microsoft позволить завершать процессы прямо из панели

У Windows 11 Build 25300 Microsoft дозволить завершувати процеси безпосередньо з панелі завдань. Для цього в Windows 11 з’явиться можливість клацнути правою кнопкою миші на піктограму будь-якої програми та швидко завершити процес, вибравши нову опцію «Завершити завдання». Кнопка викликає ту ж дію, яка зараз доступна через диспетчер завдань – це лише більш зручний ярлик.

У Windows 11 Build 25300 включено й інші оновлення. У збірці покращено функцію Live Captions та додано підтримку кількох нових мов, включаючи китайську (спрощену та традиційну), французьку, німецьку, італійську, японську, португальську (Бразилію), іспанську та інші. Microsoft тестує різні варіанти компонування вікон та наявність описів у вже закріплених у тій чи іншій частині екрана.

Компанія також експериментує зі скороченням часу наведення для виклику вікон. Наявність тих чи інших нововведень не означає їх обов’язкового входження у фінальне публічне оновлення ОС.

Джерело: Windows Latest