Microsoft випробовує безкоштовний Xbox Cloud Gaming: з рекламою і обмеженнями

Після більш ніж шести років публічного тестування сервіс Xbox Cloud Gaming (раніше відомий як Project xCloud) нарешті вийшов із бети — одночасно з черговим підвищенням ціни підписки Game Pass. Тепер хмарні ігри Xbox доступні в усіх тарифах Game Pass, тож користувачам більше не потрібно оформлювати найдорожчу підписку Xbox Game Pass Ultimate, яка тепер коштує $29,99 на місяць, щоб грати у хмарі. Але, схоже, Microsoft має ще амбітніші плани — компанія тестує безкоштовний тариф Xbox Cloud Gaming.

Джерела всередині Microsoft розповіли, що компанія зараз випробовує хмарний геймінг із підтримкою реклами, який дозволяє співробітникам запускати окремі ігри безкоштовно й без підписки Game Pass. Перед початком гри сервіс показує двохвилинний рекламний ролик, а кожна сесія обмежена однією годиною гри, з можливістю до п’яти сесій на місяць. Поки що невідомо, чи збережуться ці ліміти для публічного релізу, адже наразі йдеться про внутрішнє тестування.

Нині, якщо користувач має підписку Game Pass, він може запускати ігри з каталогу, а також окремі проєкти, які вже придбав. Якщо Microsoft відмовиться від обов’язкової підписки для Xbox Cloud Gaming, гравці зможуть запускати власні ігри у хмарі (аналогічно до Nvidia GeForce NOW), а також тестові ігри з програми Free Play Days і класичні ігри Xbox минулих поколінь.

Microsoft, за повідомленнями, планує розпочати публічне тестування безкоштовного тарифу Xbox Cloud Gaming із рекламою вже найближчими місяцями. Сервіс буде доступний на ПК, консолях Xbox, портативних пристроях і у браузері.

Компанія останнім часом отримала чимало критики через підвищення цін на Game Pass, але старі тарифи все ще можна знайти на Amazon. Запуск безкоштовного рівня з рекламою міг би частково компенсувати невдоволення користувачів і зробити ігри Xbox доступнішими для більшої кількості геймерів — особливо для тих, хто готовий миритися з короткими рекламними паузами та обмеженнями часу гри.

Ідея безкоштовного Xbox Cloud Gaming — це стратегічний крок Microsoft у напрямку демократизації ігрового доступу. Якщо модель із рекламою спрацює, компанія зможе суттєво розширити свою аудиторію, залучивши тих, хто не готовий платити за Game Pass. Це також поставить Xbox у вигідну позицію проти конкурентів на ринку хмарного геймінгу, як-от GeForce NOW чи Amazon Luna.

