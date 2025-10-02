Xbox Cloud Gaming вийшов з бети і підвищив роздільну здатність до 1440p

Depositphotos

Після більш ніж п’яти років у бета-режимі Xbox Cloud Gaming нарешті виходить на повну. Хмарний сервіс Microsoft стає офіційно доступним — без обмежень і тестових умов.

Поки що для українців послуга недоступна, але це, мабуть, тимчасово. На сайті Xbox наша країна є у списку тих, хто отримає доступ до “хмар”. Але коли саме відкриється можливість користуватись сервісом, сказати не зможемо.

А тепер до кількох нових помітних змін. Microsoft підняла якість стрімінгу виключно для передплатників Game Pass Ultimate — тепер підтримується роздільна здатність до 1440p у вибраних іграх і на вибраних пристроях. Така зміна відбувається на тлі скандального підняття цін на Game Pass. Чимало користувачів казали, що подібні “бонуси” не надто переконливі на тлі подорожчання.

Хоча деякі геймери помітили 1440p в “хмарі” ще минулого місяця — наприклад, в Avatar: Frontiers of Pandora. Потік може сягати пікових 27 Мбіт/с проти середніх 10 Мбіт/с раніше. Така швидкість зменшує артефакти та робить картинку помітно чіткішою. Візуальне оновлення фактично стало першим настільки великим з моменту переходу на сервери рівня Xbox Series X.

Останнє велике оновлення Xbox Cloud Gaming було ще у 2021-му — тоді ігри стали швидше запускатися та працювати плавніше завдяки підтримці Series S/X. Чи оновлювала Microsoft обладнання цього разу — загадка. Компанія не відповіла на запит. Також невідомо, чи тепер використовуються конфігурації, ближчі до ПК, щоб витягнути 1440p і високий бітрейт.

Ще одна важлива зміна: Xbox Cloud Gaming став доступний не лише для користувачів Ultimate. Microsoft відкрила хмарний стрімінг для планів Game Pass Essential і Premium — вперше поза таким тарифом. Раніше таку щедрість отримував хіба що Fortnite, який стрімили безплатно. Зате тепер більше гравців зможуть запускати ігри з хмари без консолі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Поки що 1440p доступне не скрізь — лише для частини ігор і пристроїв. Хай там як, але Microsoft ще треба наздоганяти конкурента GeForce Now за якістю. А це зробити буде не так легко, особливо в плані продуктивності, роздільної здатності та затримки. Як відомо, NVIDIA пропонує 4K, 120 FPS, і меншу затримку — тоді як Game Pass на противагу має більше ігор. Можливі апгрейди Microsoft, ймовірно, доведеться чекати ближче до релізу наступного покоління консолей.

Джерело: The Verge