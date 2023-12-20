Microsoft випустила інструмент для виправлення проблеми із «‎фантомними» принтерами HP

На початку місяця деякі користувачі Windows 10 і 11 виявили дивну помилку — їхні комп’ютери відображали встановлений принтер HP (як правило, HP LaserJet M101-M106), коли насправді використовувався інший пристрій.

Ця помилка могла перезаписати налаштування будь-якого принтера, яким дійсно користувався власник, а також встановлювала програму для принтера HP Smart із Microsoft Store.

Microsoft ще не повідомила про першопричину проблеми, але випустила виправлення для всіх постраждалих комп’ютерів — інструмент під назвою Microsoft Printer Metadata Troubleshooter (від грудня 2023 року), який необхідно попередньо завантажити на сайті підтримки компанії. Він видалить усі посилання на фантомну модель HP LaserJet, а також програму HP Smart (якщо ви не маєте іншого підключеного принтера HP), яка була встановлена 25 листопада — ймовірно, тоді, коли помилка й почала впливати на системи.

У компанії кажуть, що попри перейменування принтера та звантаження HP Smart, більшість базових функцій друку повинні працювати. Microsoft також обіцяє випустити додатковий інструмент виправлення для Windows 11, який можна активувати без завантаження.