Новини Пристрої 22.03.2024 о 10:06 comment views icon

Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

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Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

Microsoft представила нові пристрої Surface Pro 10 та Surface Laptop 6. Вони мають той самий дизайн, що й попередні моделі, але тепер мають функції штучного інтелекту завдяки новим процесорам Intel Core Ultra. Ці новинки орієнтовані на використання у сфері бізнесу. Surface Pro 10 та Laptop 6 обладнані новою клавішею Copilot

Планшет Microsoft Surface Pro 10 оснащено процесором Intel Core Ultra 5 135U або Ultra 7 165U, до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та SSD місткістю до 1 ТБ. Microsoft встановила нову вебкамеру з роздільною здатністю 1440p та широким кутом огляду 114 градусів. Вона може використовувати ефекти Windows Studio за допомогою NPU Core Ultra для робочих навантажень штучного інтелекту.

Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 6 доступний у вигляді двох версій з дисплеями діагоналлю 13,5 та 15 дюймів. Вони можуть бути оснащеними потужнішими процесорами Intel Core Ultra 5 135H та Ultra 7 165H. Конфігурація також може включати до 64 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 1 ТБ. Модель з 8 ГБ оперативної пам’яті має звичайну графіку Intel, а для конфігурацій з більшим обсягом пам’яті передбачено потужніше графічне ядро Intel Arc. Surface Laptop 6 має вбудований пристрій для зчитування смарткарта, але все ще немає слота для SD-карти. Ноутбук не отримав покращеної камери, яка доступна в планшеті, а обмежений стандартною камерою з роздільною здатністю 1080p.

Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

Microsoft стверджує, що Surface Pro 10 на 53% швидший за Pro 9 у тесті 3DMark TimeSpy, тоді як Surface Laptop 6 удвічі швидший за попередню модель. Здебільшого це пов’язано з потужнішою графікою Intel Arc.

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Обидві нові системи мають припис «для бізнесу». Тому вони не будуть доступними за купівлі в звичайних магазинах. Придбати їх можна лише на сайті Microsoft або в торгових посередників. Зацікавлені користувачі вже можуть оформити попередні замовлення на Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 for Business за ціною від $1200 за кожен. Вони почнуть надходити клієнтам 9 квітня.

Разом з тим Microsoft випустила нову клавіатуру Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами. Вони мають товщі надписи (жирний шрифт) та яскравіше підсвічування. Все це повинно полегшити читання з клавіатури та зменшити навантаження на очі. Ця клавіатура буде доступна лише англійською мовою та виключно в США та Канаді.

Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

Як і в інших нових Windows-клавіатурах, в цій є спеціальна клавіша Copilot. Чат-бот зі штучним інтелектом дозволить вмикати функції доступності, не перебираючи меню для пошуку потрібної опції. Можна попросити Copilot «увімкнути живі субтитри» або «увімкнути лупу», і він виконає цю дію за користувача.

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Джерело: Engadget 1, 2

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