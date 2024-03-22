Microsoft випустила Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 за ціною від $1200 та Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами

Microsoft представила нові пристрої Surface Pro 10 та Surface Laptop 6. Вони мають той самий дизайн, що й попередні моделі, але тепер мають функції штучного інтелекту завдяки новим процесорам Intel Core Ultra. Ці новинки орієнтовані на використання у сфері бізнесу. Surface Pro 10 та Laptop 6 обладнані новою клавішею Copilot

Планшет Microsoft Surface Pro 10 оснащено процесором Intel Core Ultra 5 135U або Ultra 7 165U, до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та SSD місткістю до 1 ТБ. Microsoft встановила нову вебкамеру з роздільною здатністю 1440p та широким кутом огляду 114 градусів. Вона може використовувати ефекти Windows Studio за допомогою NPU Core Ultra для робочих навантажень штучного інтелекту.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 6 доступний у вигляді двох версій з дисплеями діагоналлю 13,5 та 15 дюймів. Вони можуть бути оснащеними потужнішими процесорами Intel Core Ultra 5 135H та Ultra 7 165H. Конфігурація також може включати до 64 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 1 ТБ. Модель з 8 ГБ оперативної пам’яті має звичайну графіку Intel, а для конфігурацій з більшим обсягом пам’яті передбачено потужніше графічне ядро Intel Arc. Surface Laptop 6 має вбудований пристрій для зчитування смарткарта, але все ще немає слота для SD-карти. Ноутбук не отримав покращеної камери, яка доступна в планшеті, а обмежений стандартною камерою з роздільною здатністю 1080p.

Microsoft стверджує, що Surface Pro 10 на 53% швидший за Pro 9 у тесті 3DMark TimeSpy, тоді як Surface Laptop 6 удвічі швидший за попередню модель. Здебільшого це пов’язано з потужнішою графікою Intel Arc.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Обидві нові системи мають припис «для бізнесу». Тому вони не будуть доступними за купівлі в звичайних магазинах. Придбати їх можна лише на сайті Microsoft або в торгових посередників. Зацікавлені користувачі вже можуть оформити попередні замовлення на Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 for Business за ціною від $1200 за кожен. Вони почнуть надходити клієнтам 9 квітня.

Разом з тим Microsoft випустила нову клавіатуру Surface Pro Keyboard з покращеними клавішами. Вони мають товщі надписи (жирний шрифт) та яскравіше підсвічування. Все це повинно полегшити читання з клавіатури та зменшити навантаження на очі. Ця клавіатура буде доступна лише англійською мовою та виключно в США та Канаді.

Як і в інших нових Windows-клавіатурах, в цій є спеціальна клавіша Copilot. Чат-бот зі штучним інтелектом дозволить вмикати функції доступності, не перебираючи меню для пошуку потрібної опції. Можна попросити Copilot «увімкнути живі субтитри» або «увімкнути лупу», і він виконає цю дію за користувача.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Джерело: Engadget 1, 2

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!