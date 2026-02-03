tradfi
Новини Софт 03.02.2026 comment views icon

Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11
Windows 11 / Microsoft

Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.


Оновлення входить до січневого апдейту KB5074109 (25H2). Якщо воно не встановилося автоматично, треба самостійно перевірити у Windows Update. В інших випадках воно має з’явитися протягом найближчих днів або тижнів. За словами компанії, активна фаза розгортання триває вже близько тижня.

“Перероблене меню “Пуск” тепер доступне для більшої кількості пристроїв. Більше користувачів почнуть бачити його поступово”, — повідомила Microsoft.

Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11

Тепер рядок пошуку розташований нагорі, нижче закріплені програми, далі — блок “Рекомендовані”, а під ним все інше. Пошук перенесли нагору, щоб зробити швидшим запуск програм, файлів або зображень. Стрічка “Рекомендуємо” залишається, але тепер з’явилася можливість її вимкнути. Втім, тут є “підводні камені”. Вимкнені рекомендації прибирають останні файли в Провіднику та списки переходів у меню панелі завдань.

Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11
Інструкція, де вимкнути “Рекомендації”

Окремо список “Всі програми” перенесли на головний екран “Пуску”. Замість довгого списку з прокруткою з’явилися категорії, які дозволяють бачити всі програми одразу. Microsoft порівнює такий підхід із дизайном на смартфонах, тому частина користувачів може помітити схожість із iOS. Також Microsoft зробила панель “Зв’язок зі смартфоном” додатковою, щоб вона не заважала основному інтерфейсу.

Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11
Бічна панель “Зв’язок зі смартфоном”

Microsoft працювала над новим “Пуском” майже рік. За цей час компанія відкинула десятки радикальних варіантів і зупинилася на дизайні, який не надто відрізняється від поточного.

Джерело: Windows Latest

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Січневе оновлення Windows 11: чорний екран, зависання, зламаний “Провідник”, Microsoft вже поспішає на допомогу
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч
Розробник “Диспетчера завдань”: Windows 11 має “пережити момент XP SP2, більше жодного ШІ”
Microsoft представила ШІ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт і 10 PFLOPS
Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг
Microsoft заборонила надсилати в "читалки" Kindle документи з Word
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Microsoft тестує верхню панель меню для Windows 11 у стилі macOS
Коли варто оновитися: Windows 11 виправляє вильоти “Провідника” та фрізи в іграх
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати