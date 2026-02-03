Знову? Знову! Microsoft переробила меню "Пуск" в Windows 11

Windows 11 / Microsoft

Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.





Оновлення входить до січневого апдейту KB5074109 (25H2). Якщо воно не встановилося автоматично, треба самостійно перевірити у Windows Update. В інших випадках воно має з’явитися протягом найближчих днів або тижнів. За словами компанії, активна фаза розгортання триває вже близько тижня.

“Перероблене меню “Пуск” тепер доступне для більшої кількості пристроїв. Більше користувачів почнуть бачити його поступово”, — повідомила Microsoft.

Тепер рядок пошуку розташований нагорі, нижче закріплені програми, далі — блок “Рекомендовані”, а під ним все інше. Пошук перенесли нагору, щоб зробити швидшим запуск програм, файлів або зображень. Стрічка “Рекомендуємо” залишається, але тепер з’явилася можливість її вимкнути. Втім, тут є “підводні камені”. Вимкнені рекомендації прибирають останні файли в Провіднику та списки переходів у меню панелі завдань.

Окремо список “Всі програми” перенесли на головний екран “Пуску”. Замість довгого списку з прокруткою з’явилися категорії, які дозволяють бачити всі програми одразу. Microsoft порівнює такий підхід із дизайном на смартфонах, тому частина користувачів може помітити схожість із iOS. Також Microsoft зробила панель “Зв’язок зі смартфоном” додатковою, щоб вона не заважала основному інтерфейсу.

Microsoft працювала над новим “Пуском” майже рік. За цей час компанія відкинула десятки радикальних варіантів і зупинилася на дизайні, який не надто відрізняється від поточного.

Джерело: Windows Latest