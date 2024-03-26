Microsoft знову об’єднала команди Windows та Surface під керівництвом Павана Давулурі

Microsoft призначила Павана Давулурі новим керівником підрозділу Windows і Surface. Після несподіваного переходу Паноса Паная в Amazon, минулого року Microsoft розділила групи Windows і Surface під керівництвом двох різних лідерів.

Давулурі очолив роботу над чипами та пристроями Surface, а Михайло Парахін очолив нову команду, яка зосереджена на Windows і вебсервісах. Тепер напрямки Windows та Surface знову об’єднані та будуть підпорядковуватись Давулурі, оскільки Парахін «вирішив вивчити нові ролі».

Журналісти The Verge отримали внутрішню записку Microsoft, у якій описується нова організація напрямку Windows. Корпорація Microsoft знову об’єднує команди Windows і пристроїв.

«Це дозволить нам застосувати цілісний підхід до створення чипів, систем, досвіду та пристроїв, які охоплюють клієнт Windows і хмару для цієї ери ШІ», — пояснює Раджеш Джа, керівник відділу досвіду та пристроїв Microsoft.

Зараз Паван Давулурі очолює групу Microsoft Windows і Surface, підпорядковуючись безпосередньо Раджешу Джа. Давулурі працював у Microsoft понад 23 роки і брав активну участь у роботі компанії з Qualcomm і AMD над створенням спеціальних процесорів для пристроїв Surface.

Михайло Парахін тепер підпорядковуватиметься Кевіну Скотту під час перехідного етапу, але його майбутнє в Microsoft виглядає невизначеним, і цілком ймовірно, що ці «нові ролі» будуть за межами компанії. Парахін тісно працював над Bing Chat до того, як узяв на себе ширшу відповідальність за розробку Windows і зміни в Microsoft Edge.

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Зміни в групі Windows відбувся лише через кілька днів після того, як співзасновник Google DeepMind і колишній генеральний директор Inflection AI Мустафа Сулейман приєднався до Microsoft як генеральний директор нової команди штучного інтелекту. Microsoft також найняла групу співробітників Inflection AI, включаючи співзасновника Карена Симоняна, який зараз є головним науковим співробітником Microsoft AI. Як результат, більшість співробітників Inflection приєднується до Microsoft AI. Це схоже на придбання талантів з метою уникнення прямого регуляторного контролю.

Зараз Сулейман є генеральним директором нової команди Microsoft AI, яка займатиметься розробкою продуктів ШІ, орієнтованих на споживачів, таких як Copilot, Bing і Edge. Сулейман підпорядковується безпосередньо генеральному директору Microsoft Сатья Наделла.

Джа каже, що команда Windows «тісно співпрацюватиме з командою Microsoft AI щодо штучного інтелекту, чипів та досвіду», але буде кілька цікавих областей потенційного збігу, якими цим новим лідерам доведеться орієнтуватися.

Джерело: The Verge

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