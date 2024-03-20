Співзасновник Google DeepMind очолить в Microsoft підрозділ зі штучного інтелекту

Мустафа Сулейман приєднується до Microsoft, щоб очолити підрозділ штучного інтелекту, який займається розробкою продуктів, орієнтованих на споживачів, зокрема Copilot, Bing і Edge.

Сулейман також працюватиме виконавчим віцепрезидентом Microsoft AI й приєднається до команди вищого керівництва компанії, яка підпорядковується безпосередньо генеральному директору Сатья Наделлі.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

За даними The Verge, Мустафа співзаснував лабораторію штучного інтелекту DeepMind у 2010 році й за 4 роки після цього її придбала Google. У 2019 році Сулеймана відправили у відпустку через суперечки навколо деяких проєктів, які він очолював. Пізніше The Wall Street Journal написала, що Google і DeepMind розслідують його дії за скаргами щодо знущання з персоналу.

Незабаром Google оголосила, що призначила Сулеймана на посаду віцепрезидента з управління продуктами штучного інтелекту та політики штучного інтелекту. Мустафа зрештою залишив компанію у 2022 році, щоб стати співзасновником стартапу Inflection AI (у червні стартап, який створив чатбота Pi, залучив $1,3 млрд в одному з найбільших раундів фінансування штучного інтелекту в Кремнієвій долині та на той момент оцінювався в $4 млрд).

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Microsoft також залучає деяких інших співробітників Inflection AI, у тому числі співзасновника Карена Симоняна, який працюватиме головним науковим співробітником підрозділу.

«Я знаю Мустафу кілька років і дуже захоплююся ним як засновником DeepMind, так і Inflection, а також як мрійником, виробником продуктів і творцем команд піонерів, які виконують сміливі місії», — заявив Наделла в листі для співробітників. «У нас є реальні шанси створити технологію, яка колись вважалася неможливою, і яка відповідає нашій місії — гарантувати, що переваги штучного інтелекту охоплять кожну людину та організацію на планеті безпечно та відповідально».

Microsoft вклала мільярди в партнерство з OpenAI й нещодавно уклала угоду зі стартапом AI Mistral. Після запуску Bing Chat (тепер Copilot) минулого року Microsoft додала свого помічника зі штучним інтелектом у продукти Office, Windows 11 і Edge. Компанія також запланувала спеціальну подію щодо штучного інтелекту перед конференцією Build у травні, де, ймовірно, поділиться більш детальною інформацією про свої амбіції щодо штучного інтелекту в Windows і пристроях Surface.

Google потроху наздоганяє Microsoft у перегонах ШІ та у лютому випустила власну відповідь ChatGPT, велику мовну модель Gemini. Попри те, що розгортання не було ідеальним (генерацію зображень довелось призупинити через скарги на неточне відображення рас), нині компанія веде перемовини з Apple щодо інтеграції її технології ШІ в iPhone.

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