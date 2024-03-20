Новини IT-бізнес 20.03.2024 о 10:45 comment views icon

Співзасновник Google DeepMind очолить в Microsoft підрозділ зі штучного інтелекту

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Мустафа Сулейман приєднується до Microsoft, щоб очолити підрозділ штучного інтелекту, який займається розробкою продуктів, орієнтованих на споживачів, зокрема Copilot, Bing і Edge.

Сулейман також працюватиме виконавчим віцепрезидентом Microsoft AI й приєднається до команди вищого керівництва компанії, яка підпорядковується безпосередньо генеральному директору Сатья Наделлі.

За даними The Verge, Мустафа співзаснував лабораторію штучного інтелекту DeepMind у 2010 році й за 4 роки після цього її придбала Google. У 2019 році Сулеймана відправили у відпустку через суперечки навколо деяких проєктів, які він очолював. Пізніше The Wall Street Journal написала, що Google і DeepMind розслідують його дії за скаргами щодо знущання з персоналу.

Незабаром Google оголосила, що призначила Сулеймана на посаду віцепрезидента з управління продуктами штучного інтелекту та політики штучного інтелекту. Мустафа зрештою залишив компанію у 2022 році, щоб стати співзасновником стартапу Inflection AI (у червні стартап, який створив чатбота Pi, залучив $1,3 млрд в одному з найбільших раундів фінансування штучного інтелекту в Кремнієвій долині та на той момент оцінювався в $4 млрд).

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Microsoft також залучає деяких інших співробітників Inflection AI, у тому числі співзасновника Карена Симоняна, який працюватиме головним науковим співробітником підрозділу.

«Я знаю Мустафу кілька років і дуже захоплююся ним як засновником DeepMind, так і Inflection, а також як мрійником, виробником продуктів і творцем команд піонерів, які виконують сміливі місії», — заявив Наделла в листі для співробітників. «У нас є реальні шанси створити технологію, яка колись вважалася неможливою, і яка відповідає нашій місії — гарантувати, що переваги штучного інтелекту охоплять кожну людину та організацію на планеті безпечно та відповідально».

Microsoft вклала мільярди в партнерство з OpenAI й нещодавно уклала угоду зі стартапом AI Mistral. Після запуску Bing Chat (тепер Copilot) минулого року Microsoft додала свого помічника зі штучним інтелектом у продукти Office, Windows 11 і Edge. Компанія також запланувала спеціальну подію щодо штучного інтелекту перед конференцією Build у травні, де, ймовірно, поділиться більш детальною інформацією про свої амбіції щодо штучного інтелекту в Windows і пристроях Surface.

Google потроху наздоганяє Microsoft у перегонах ШІ та у лютому випустила власну відповідь ChatGPT, велику мовну модель Gemini. Попри те, що розгортання не було ідеальним (генерацію зображень довелось призупинити через скарги на неточне відображення рас), нині компанія веде перемовини з Apple щодо інтеграції її технології ШІ в iPhone.

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