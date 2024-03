Співзасновник Google DeepMind очолить в Microsoft підрозділ зі штучного інтелекту

Мустафа Сулейман приєднується до Microsoft, щоб очолити підрозділ штучного інтелекту, який займається розробкою продуктів, орієнтованих на споживачів, зокрема Copilot, Bing і Edge.

Сулейман також працюватиме виконавчим віцепрезидентом Microsoft AI й приєднається до команди вищого керівництва компанії, яка підпорядковується безпосередньо генеральному директору Сатья Наделлі.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing…

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024