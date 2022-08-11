Microsoft звинувачує Sony у виплатах стороннім розробникам компенсацій за відсутність їхніх ігор у Xbox Game Pass`

Твердження Microsoft, що підірвало інтернет, прозвучало в заяві від 9 серпня до Адміністративної ради економічного захисту Бразилії (CADE, антимонопольний регулятор). Документ є частиною пакета, наданого у рамках дослідження угоди з придбання Microsoft компанії Activision Blizzard.

У перекладі з португальської, заява містить такі твердження: «Можливості Microsoft продовжувати розширювати Game Pass заважає бажання Sony завадити його зростанню», «Sony платить за «право на блокування», щоб розробники не могли додавати контент у Game Pass та інші суперницькі сервіси підписки».

На відміну від стану справ у США, де листування Microsoft із Федеральною торговою комісією є закритим, у Бразилії антимонопольна інстанція публікує документи, здатні пролити світло на тонкощі конкурентної боротьби Microsoft і Sony. Надані CADE документи були проаналізовані фанатською спільнотою обох компаній, їх «пікантні» подробиці обговорюються на ResetEra.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Чи означає це, що Sony чинить погано, а Microsoft розкрила нечесні методи боротьби з конкуренцією? Можливо, йшлося про компенсацію Sony розробникам ексклюзивності розміщення ігор у своєму сервісі. Або йдеться про те, що у Sony можуть бути пункти в деяких видавничих контрактах, що не дозволяють публікувати ігри у сторонніх магазинах.

Незрозуміло, що саме має на увазі Microsoft — контракти на публікацію ігор можуть бути складними, особливо коли йдеться про права на стримінг та послуги передплати. Документи, подані під час судового розгляду у справі Epic Games проти Apple минулого року, показали, що Microsoft розглядала можливість зниження частки доходів від ігор для ПК в обмін на надання розробниками Microsoft ексклюзивних прав.

У контексті придбання Activision Blizzard цікавим є опитування бразильським регулятором думки про угоду конкурентів Microsoft. У відповідь Sony заявила, що іншим розробникам буде складно створити франшизу, здатну конкурувати з Call of Duty від Activision, що має величезний фінансовий успіх — нібито, вона сама собою становить окрему категорію ігор. Microsoft з таким твердженням не погодилася, а Ubisoft, Riot Games, Bandai Namco та Google наголосили на наявності конкурентів Call of Duty в особі Apex Legends, Battlefield, PUBG та інших ігор.

Microsoft заперечує, що включення контенту Activision Blizzard у Game Pass знижує можливості інших видавців конкурувати у розповсюдженні ігор. Що викликає певний сумнів, оскільки багато гравців швидше сплатять невелику ціну передплати (особливо з урахуванням варіанта підписки для родини) і віддадуть перевагу тій самій Call of Duty перед продуктами конкурентів, котрі вимагають сплатити повну ціну гри в кілька десятків доларів. Нещодавно Sony знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор.

`

Більш вагомим аргументом Microsoft виглядає твердження про те, що виплата гігантської суми за придбання Activision Blizzard буде виправдана тільки у разі включення ігор компанії, що поглинається в Game Pass. Також компанія вважає, що конкуренти можуть змагатися з нею на рівних, пропонуючи аналогічні послуги (як це вже зробила Sony, коли відкрила оновлений сервіс PlayStation Plus)

Sony, що вже багато втратила від потенційної угоди Microsoft, часто використовує фінансові стимули для стримування поширення ігор на платформах конкурентів. Компанія відома політикою ексклюзивного виходу ігор на Play Station.

Досі обидві компанії не прокоментували взаємні претензії. Розгляд справи у CADE ще не закінчений — можливо, що невдовзі з’являться й інші цікаві подробиці.

ITC.ua проаналізував перспективи придбання Activision Blizzard компанією Microsoft.

Джерело: The Verge