Microsoft почала тестувати сімейну передплату Xbox Game Pass та виділила розробникам Xbox Series S більше пам’яті для покращення графічної продуктивності

Поки ми чекаємо на запуск Xbox в Україні (є припущення, що це може статися до кінця року) компанія Microsoft продовжує активно розвивати свій ігровий бізнес і наразі є дві чудові новини — це початок тестування сімейної передплати Xbox Game Pass та потенційне розв’язання проблеми нестачі оперативної пам’яті на базовій консолі Xbox Series S.

Сімейна передплата Xbox Game Pass

Тестуванням сімейної підписки почалося 4 серпня та наразі обмежено двома країнами — Ірландією та Колумбією. Учасники програми Xbox Insider можуть оформити сімейний план та додати до нього до чотирьох осіб. Після цього усі вони зможуть отримати доступ до переваг максимального плану Xbox Game Pass Ultimate. Єдина умова — вони мають проживати у межах однієї країни.

За умовами передплати, кожному учаснику сімейного плану гарантується окремий доступ до ігор та іншого контенту Game Pass. Водночас Microsoft надає тестувальникам Xbox Insider можливість конвертувати звичайну підписку Game Pass в сімейну — в такому разі повний місяць Ultimate-плану перетворюється на 18 днів членства сімейної підписки.

Після реєстрації в новому плані тестувальники можуть перейти на сторінку облікового запису Microsoft та надіслати чотири запрошення електронною поштою або створити посилання, щоб поділитися ними з друзями та родиною.

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Наразі Microsoft пропонує індивідуальні Xbox Game Pass або PC Game Pass за $9,99 на місяць. У В будь-який момент можна оновити передплату до вищого рівня Xbox Game Pass Ultimate за $14,99 на місяць з додатковими можливостями — Game Pass на ПК та консолі, доступу до каталогу EA Play та підтримка багатокористувацьких онлайн-ігр.

Більше пам’яті на Xbox Series S для розробників — вище продуктивність в іграх

Команда Microsoft Game Dev повідомила, що розробникам ігор для Xbox Series S тепер доступні «сотні додаткових мегабайтів пам’яті». Це дозволить їм оптимізувати свої ігри та, зокрема, підвищити графічну продуктивність в умовах нестачі ОЗУ.

Попри цільові 1440p та 120 кадрів в секунду для Xbox Series S за $299 дуже багато ігор вперлися в 1080p, а високий фреймрейт залишився прерогативою потужнішої та дорожчої Xbox Series X, яка оснащується значно потужнішим GPU та має 16 ГБ ОЗУ, тоді як Xbox Series S задовольняється 10 ГБ. Розробникам доводиться мати справу приблизно з 8 ГБ пам’яті на Xbox Series S, оскільки Microsoft резервує близько 2 ГБ під роботу системних функцій. На цих обмеженнях пам’яті детально зупинялися журналісти Digital Foundry, і розробники, неодноразово жалілися з цього приводу, оскільки через нестачу пам’яті виникали численні труднощі з оптимізацією продуктивності в іграх. Ці незначні поліпшення Microsoft мають дещо згладити ситуацію та полегшити життя розробникам.

Microsoft також розв’язала проблему зі швидкістю розподілу відеопам’яті на консолях. Це означає, що багато ігор Xbox тепер можуть краще використовувати переваги інших нещодавніх покращень пам’яті, які Microsoft додала до інструментів розробника Xbox. Схрещуємо пальці та чекаємо, коли розробники використають нові можливості, щоб підтягнути продуктивності в окремих іграх на Xbox Series S.