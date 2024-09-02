Міноборони анонсувало «захищені» телефони для ЗСУ — з військовим аналогом App Store та Google Play

Військові зможуть використовувати лише спеціально перевірені застосунки.
За даними заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management, яка забезпечить для військових «захищені» телефони.
Йдеться зокрема про використання військового аналогу App Store та Google Play, а також попередньо перевірених застосунків. Наразі таких, за даними Черногоренко, 68 і 14 з них — розроблені суто для потреб війни (дані в них нібито зберігаються в зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторять).
«Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових», — наголошує Черногоренко.
Фактично військові зможуть залишити власні пристрої (смартфони чи планшети), однак застосунки, які вони використовуватимуть пройдуть ретельний контроль.
На сьогодні Міноборони запустило два власні застосунки — Резерв+ (для військовозобов’язаних) та Армія+ (для військових). Резерв+ планують перетворити у щось на кшталт «ТЦК в онлайні» — зараз застосунок дозволяє оновити дані та отримати QR-код, який можна пред’явити представнику ТЦК при зустрічі, тоді як у майбутньому планують додати функції автоматичної відстрочки та інші.
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