Застосунок для військових Армія+ з’явився в App Store та Google Play — із захищеними чатами, електронними рапортами та Армія ID

Міноборони офіційно запустило застосунок Армія+, призначений виключно для військових. Його мета — звільнити військовослужбовців від паперової роботи й надати змогу подавати рапорти онлайн.

Наразі застосунок вже можна завантажити в Google Play та App Store — однак залогінитись зможуть виключно військові. Раніше офіцер ЗСУ та керівник управління IT у Міністерстві оборони України Олег Берестовий поділився кількома скріншотами, на яких можна роздивитися інтерфейс програми:

Під час офіційного запуску застосунку анонсували такі функції як подача рапортів, військовий ID, захищені чати для спілкування військовослужбовців та навчальні онлайн-курси і програми.

Окрім подачі рапорту в Армія+ також можна відстежити його статус:

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Зазначається, що електронні рапорти матимуть таку саму юридичну силу, що й паперові, а сервіс Армія ID з часом трансформується в повноцінний електронний військовий документ.