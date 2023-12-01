Міноборони Великої Британії використає ChatGPT, щоб зробити бойові симуляції роботів більш реалістичними

Інтеграція з ШІ дозволить солдатам вести «динамічні розмови» з противником у симуляціях бойових дій.

Як повідомляє New Atlas, Міністерство оборони Великої Британії уклало контракт із компанією 4GD, яка додасть мовні моделі ChatGPT до роботів-симуляторів SimStriker.

Симуляції SimStriker розробляються із 2020 року і являють собою систему датчиків та інтерактивних цілей у схожих на лабіринти коридорах і кімнатах. На сьогодні приміщення для навчань вже використовувалося 16-ю десантно-штурмовою бригадою британської армії в Колчестері, а також поліцією Ессекса та поліцією Міноборони.

Мішені SimStriker, хоча й виглядають як високотехнологічні манекени, моторизовані та мають датчики попадання, які фіксують точність і швидкість стрільби солдатів. Крім того, вони можуть ідентифікувати рух, світло та звук, а також надати словесну відповідь, підняти тривогу та відкрити вогонь із несмертельної зброї.

Аби роботи SimStriker виглядали ще більш реалістично, Міноборони Великої Британії хоче додати до них систему ChatGPT від OpenAI — для ‎синтезу «динамічних» розмов із солдатами. Таким чином, навчальні заняття можуть бути різноманітнішими й нададуть керівникам більше індивідуальних сценаріїв.

«Ми в захваті від останнього етапу розвитку SimStriker, — сказав Джеймс Кроулі, директор з розвитку бізнесу 4GD. «Цей контракт дає змогу нам із партнерами адаптувати рішення для досягнення найкращих результатів навчання. Використання ШІ додає ще більше реалізму до сценаріїв війни».

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