Новини Military Tech 01.12.2023 о 09:57 comment views icon

Міноборони Великої Британії використає ChatGPT, щоб зробити бойові симуляції роботів більш реалістичними

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Міноборони Великої Британії використає ChatGPT, щоб зробити бойові симуляції роботів більш реалістичними

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Інтеграція з ШІ дозволить солдатам вести «динамічні розмови» з противником у симуляціях бойових дій.

Як повідомляє New Atlas, Міністерство оборони Великої Британії уклало контракт із компанією 4GD, яка додасть мовні моделі ChatGPT до роботів-симуляторів SimStriker.

Симуляції SimStriker розробляються із 2020 року і являють собою систему датчиків та інтерактивних цілей у схожих на лабіринти коридорах і кімнатах. На сьогодні приміщення для навчань вже використовувалося 16-ю десантно-штурмовою бригадою британської армії в Колчестері, а також поліцією Ессекса та поліцією Міноборони.

Мішені SimStriker, хоча й виглядають як високотехнологічні манекени, моторизовані та мають датчики попадання, які фіксують точність і швидкість стрільби солдатів. Крім того, вони можуть ідентифікувати рух, світло та звук, а також надати словесну відповідь, підняти тривогу та відкрити вогонь із несмертельної зброї.

Міноборони Великої Британії використає ChatGPT, щоб зробити бойові симуляції роботів більше реалістичними

Аби роботи SimStriker виглядали ще більш реалістично, Міноборони Великої Британії хоче додати до них систему ChatGPT від OpenAI — для ‎синтезу «динамічних» розмов із солдатами. Таким чином, навчальні заняття можуть бути різноманітнішими й нададуть керівникам більше індивідуальних сценаріїв.

«Ми в захваті від останнього етапу розвитку SimStriker, — сказав Джеймс Кроулі, директор з розвитку бізнесу 4GD. «Цей контракт дає змогу нам із партнерами адаптувати рішення для досягнення найкращих результатів навчання. Використання ШІ додає ще більше реалізму до сценаріїв війни».

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