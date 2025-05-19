Місія нескінченна? Том Круз каже, що зніматиметься в бойовиках «до 100 років»

Paramount

Якщо в когось виникало питання, чи стане «Місія неможлива: Фінальна розплата» дійсно останнім фільмом у серії про Ітана Ханта, то в Тома Круза, здається, є доволі чітка відповідь.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter актор підтвердив, що це «дійсно фінал», що й підтверджує назва фільму.

Ще два роки тому Круз заявляв, що його надихає кар’єра 80-річного Гаррісона Форда, і він налаштований знімати стрічки за мотивами «Місія неможлива» доки не досягне віку свого колеги. В останньому коментарі Том уточнив, що мова йде про кіно загалом.

«Я сказав, що зніматиму фільми до 80 років; насправді, я зніматиму їх і до 100 років. Я не можу зупинитись. Ніколи не перестану зніматися в бойовиках, в драмах, комедіях».

Велика фільмографія Круза, що сягає початку 1980-х років, включає широкий спектр ролей, що виходять за рамки жанру бойовиків, таких як його виступи у фільмах на кшталт «Людини дощу». Однак саме «Місія неможлива» зарекомендувала його як актора, що здатний на все в тому, що стосується фізичної витривалості (деякі трюки він, нагадаємо, виконував й зі зламаною ногою). В останній стрічці серії Круз відзначився підводною сценою, де перебував на межі гіпоксії, і моментом, де стрибає з літака, що в цей час здійснює рух. Що цікаво, до одного із найскладніших «кульбітів» актор змусив долучитися режисера Кріса Маккворі.

«Я отримав так багато рівнів винагороди від режисерів, з якими співпрацював, знімальних груп, людей, культур, у яких ми працювали», – продовжив актор, розмірковуючи про те, як далеко просунулася «Місія неможлива» з моменту його знімань у першому фільмі в 1996 році. «Все, що я дізнався і продовжую дізнаватися про історію, про життя, про лідерство, про характери персонажів і кожен аспект кіновиробництва, це було винятково. Я почуваюся дуже щасливим, що можу знімати фільми, які я знімаю, і мені це подобається».

У «Місія неможлива 8» персонаж Круза очікувано має врятувати світ: на цей раз від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя і може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки. Перші відгуки оцінили фільм у 86% на Rotten Tomatoes, як «майже ідеальний фінал для Ітана Ханта».

«У фільмі “Фінальна розплата” є кілька неоднозначних моментів, але, на мою думку, це найзахопливіший фільм у серії з часів «Протоколу Фантому», бо він знаходить новий спосіб зробити неможливе натхненним. Замість того, щоб обманювати нас гумовими масками та цифровою ілюзією, фільм присвячений дивним ситуаціям, де Ітан має діяти за частку секунди», — писав Оуен Глейберман з Variety.

Окрім Круза, до акторського складу «Місія неможлива 8» увійшли Есай Моралес, Саймон Пегг, Віен Реймс, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєфф, Шей Вігем, Генрі Черні, Грег Тарзан Девіс, Маріела Гарріга та Індіра Варма, а також Ганна Веддінгем, Джанет Мактір, Холт Маккаллані, Кеті О’Брайан, Нік Офферман і Трамелл Тіллман. Фільм дебютує в кінотеатрах України 22 травня.

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Нагадаємо, що попередня частина серії, «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», зібрала $567 млн у прокаті й принесла Paramount збитки у розмірі понад $200 млн. Фінальний фільм, за чутками, обійшовся у $300 млн, витрати зросли зокрема через вимушені паузи під час страйків в Голлівуді, на момент яких було знято приблизно 40% матеріалу.

Раніше Круз поділився планами, щодо фільму «Топ Ган 3» та сиквелу «Днів грому», зазначивши, що наразі перебуває на етапі обговорення різних ідей.