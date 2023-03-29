«Місто астероїдів» / Asteroid City — трейлер романтичної трагікомедії Веса Андерсона з Томом Генксом та Скарлетт Йоганссон

Нова робота режисера фільмів «Родина Тененбаумів» та «Готель «Ґранд Будапешт» вийде в кінотеатрах цього літа.

Дія фільму «Місто астероїдів»/ Asteroid City розгортається у 1955 році, у вигаданому американському містечку посеред пустелі, під час конгресу юних дослідників космосу, який зібрав учнів та їх батьків з різних країн. Овдовілий батько (Джейсон Шварцман) опинився в місті зі своїми чотирма дітьми та благає свого тестя (Том Генкс) приїхати за ними.

Перебуваючи там, він налагоджує стосунки з відомою актрисою (Скарлетт Йоганссон), а його син (Джейк Раян) ходить на уроки, що надають застарілі та не зовсім точні дані про Сонячну систему. Однак у містечку нібито з’являється НЛО й уряд США закриває територію та її мешканців на карантин.

Знімання фільму розпочалися у серпні 2021 року в Іспанії, хоча атмосфера дуже нагадує південний захід Америки – місця, відомі своїми червоними скелями, природними арками та мостами. Повідомляється, що для цього у місті Чинчон збудували спеціальні декорації, та навіть залізничну станцію.

Фільм отримав зірковий акторський склад – крім Йоганссон, Шварцмана та Генкса, тут з’являться Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Тоні Револорі, Едвард Нортон, Лієв Шрайбер, Віллем Дефо, Джеффрі Райт, Стівен Парк, Руперт Френд, Джефф Голдблюм, Мая Гоук, Стів Карелл, Марґо Роббі, Софія Лілліс та інші.

Вес Андерсон, який є режисером, продюсером та сценаристом фільму, описав свою нову роботу як «поетичну медитацію про сенс життя».

«Місто астероїдів» вийде у прокат 16 червня 2023 року.

Офіційний трейлер

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