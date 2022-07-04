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Diablo Immortal за перший місяць принесла Blizzard $49 млн доходу — аналітики Appmagic

Diablo Immortal за перший місяць принесла Blizzard $49 млн доходу — аналітики Appmagic

За даними Appmagic, за перший місяць після випуску гра Diablo Immortal заробила компанії Blizzard $49 млн, а загальна кількість її завантажень становила понад 10 млн копій.

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Також зазначається, що Diablo Immortal вже охрестили «найбільшим запуском в історії франшизи» за всю історію Diablo. За даними Blizzard, Diablo 3 було продано тиражем 3,5 млн копій у перший день і 6,3 млн копій за перший тиждень. У пізнішому фінансовому звіті йшлося про те, що продажі гри не перевищували 10 млн до 30 червня – через 6 тижнів після виходу. Хоча заради справедливості слід зазначити, що Diablo Immortal є безкоштовною грою.

Додамо, дані Appmagic характеризують доходи розробників і не включають комісію Apple та Google у розмірі 30%. Тому загальний дохід буде вищим, ніж $49 млн, отримані Blizzard.

Diablo Immortal за первый месяц принесла разработчикам $49 млн дохода

Судячи з даних Appmagic, гра досягла піку на третій день глобального випуску. 4 червня її завантажили 1,32 млн разів протягом одного дня. Після першого тижня загальна кількість завантажень досягла 6,85 млн копій, а на 30-й день — 10,35 млн. Найбільшу суму денного доходу гра Diablo Immortal принесла через 10 днів після запуску — 11 червня Blizzard заробила $2,4 млн. Після першого тижня продажу загальний дохід становив $11,9 млн, а на 30-й день — $49 млн.

Diablo Immortal за первый месяц принесла разработчикам $49 млн дохода

Разом з тим гра Diablo Immortal викликала шквал критики через свою надто агресивну політику монетизації. За деякими даними, для повного розвитку персонажа у грі потрібно буде внести понад $500 тис.

Рейтинг Diablo Immortal на Metacritic — менше 1 бала від користувачів

Джерело: mobilegamer


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