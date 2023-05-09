monobank повертає арешти коштів на рахунках після зміни законодавства — це торкнеться понад 400 тис. клієнтів

6 травня набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану» № 3048–IX.

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Цей нормативний акт вносить зміни до законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», щоб урегулювати деякі особливості відповідної діяльності під час дії воєнного стану.

Більшою частиною цей закон регулює діяльність приватних виконавців. Проте він також скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше ніж 100 тис. грн на час дії воєнного стану. Іншими словами, воєнний стан ще не закінчився, а деякі послаблення, які повинні були залишатись активними до кінця його дії, вже скасовано.

Як це вплине на пересічних громадян

Закон № 3048–IX дозволяє клієнтам з арештами користуватися лише сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13400 грн). Але виключно за умови, що клієнт звернеться до виконавця, і той, своєю чергою, надішле до банку постанову на зняття арешту на суму 13400 грн за одним із рахунків клієнта.

Оскільки закон вже набрав чинності, банківські установи повернули арешти коштів на рахунках клієнтів, які перед тим були зняті на час дії воєнного стану. За словами Олега Гороховського, це торкнеться приблизно 436 тис. власників рахунків лише серед клієнтів monobank. По всій країні ця кількість буде значно більшою, оскільки нові норми закону виконуватимуть всі банки.