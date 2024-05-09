Moto G Stylus 5G 2024 року отримав бездротову зарядку, більший екран та старий процесор при ціні $399

Motorola випустила новий смартфон середнього рівня Moto G Stylus 5G. Новинка отримала оновлений дизайн та кілька покращень у порівнянні з попередником.

Зокрема покращився екран. Moto G Stylus 5G 2024 року оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ с частотою оновлення до 120 Гц. Також цьогорічна модель отримала підтримку бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Разом з тим батарею місткістю 5000 мАг можна заряджати за допомогою швидкої дротової зарядки потужністю 30 Вт.

З невідомих причин у Motorola вирішили продовжити використання процесора Snapdragon 6 Gen 1 – як і у торішній моделі. А от обсяг оперативної пам’яті збільшили з 6 ГБ до 8 ГБ. Місткість сховища становить 128 ГБ. Пристрій зберіг такі функції, як роз’єм для навушників і слот для карт пам’яті microSD.

Стилус також має кілька покращень. Motorola використовує «більшу контактну площу» та деякі оновлення програмного забезпечення для покращення інтерфейсу користувача та зменшення затримки під час використання стилуса.

Основна камера як і раніше має 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, а от 13-мегапіксельна ультраширококутна та 32-мегапіксельна камери для автопортретів оновлені. Селфі-камера використовує об’єднання пікселів для кращої чутливості в умовах слабкого освітлення. Задня панель має м’яку на дотик пластикову «веганську шкіру». Телефон продаватиметься у двох варіантах кольору: карамельний лате та помаранчево-червоний.

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Moto G 5G Stylus 2024 року надійде в продаж 30 травня за ціною $399.

Джерело: The Verge