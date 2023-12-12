Новини Ігри 12.12.2023 о 18:40 comment views icon

Mouse ─ нуарний шутер в стилі мультфільмів 1930-х років вийде у 2025 році

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Вадим Карпусь

Автор новин

Студія Fumi Games показала ранній геймплейний трейлер свого нового проєкту. Мова йде про шутер від першої особи Mouse, виконаний в досить незвичному стилі.

Розробники описують Mouse як «суворий нуарний шутер від першої особи, який черпає натхнення з класичних мультфільмів 1930-х років». Отже, візуальний ряд виконаний в чорно-білому стилі нуар, а зовнішній вигляд локацій, ворогів та зброї має дизайн мультфільмів відповідних років. Музикальне супроводження також передає атмосферу 30-х років минулого століття.

Поки що відомостей про гру Mouse дуже мало. Судячи з трейлеру, гравцю будуть доступні різноманітні види зброї та вибухівки. Також відомо, що гру планують випустити на платформі ПК десь у 2025 році.

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