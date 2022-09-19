МОЗ дозволило друге бустерне щеплення проти коронавірусу для всіх охочих та вакцинацію дітей від 5 років

Як і очікувалося, Міністерство охорони здоров’я України дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх охочих, а заразом оновило схеми вакцинації. Відповідний указ МОЗ ухвалило ще 2 вересня на підставі рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), та повідомили про це тільки сьогодні.

Отже, дві ключові зміни — дозвіл на другий бустер проти COVID-19 для всіх охочих та зниження порогового віку для щеплення проти коронавірусу.

Другий бустер проти COVID-19 та нові схеми вакцинації

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Інтервал між першою — щонайменше чотири місяці. В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

інактивована CoronaVac від Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson

Також затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації. Головна зміна — інактивовану вакцину CoronoVac тепер можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо пацієнт отримав базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, то бустерне щеплення (як перше, так і друге) може проводитися вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації безпечні та краще захищають від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та ризиків смерті внаслідок ускладнень після її перенесення.

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Наказом також зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою — з 6 до 5 місяців.

Зниження порогового віку для щеплення проти коронавірусу

Друга важлива зміна — дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Обов’язковою умовою щеплення дітей віком 5-11 років є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о — відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я»..

Наразі уряд очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей старше 12 років та дорослих. Найближчим часом ця вакцина з’явиться в Україні.

Наочно про зміни у кампанії вакцинації, зокрема оновлення схем вакцинації — інфографіка МОЗ

Яка ситуація із захворюваністю COVID-19 в Україні

З початку вересня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків інфікування та госпіталізацій, а МОЗ повідомляє про початок нової хвилі захворювання. За минулий тиждень виявлено майже 37 тис. нових підтверджених випадків COVID-19, померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти. Водночас за минулий тиждень щеплення зробили 81 037 людей: 33,3% отримали першу дозу, 8% — другу, 56,5% — першу бустерну та 2,2% — другу бустерну. Наразі вакцинація лишається найбільш ефективним способом профілактики захворювання та запобігання тяжким наслідкам його перебігу.

«Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання. Один із важливих етапів цієї готовності — це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим», Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар

Перелік пунктів та центрів, а також контакти для запису на щеплення — за посиланням.