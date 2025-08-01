Новини Ігри 01.08.2025 comment views icon

Мультиплеєр Battlefield 6 отримає 9 мап, а передзамовлення коштує від ₴1700 — трейлер

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Мультиплеєр Battlefield 6 отримає 9 мап, а передзамовлення коштує від ₴1700 — трейлер
Battlefield 6 / EA

Electronic Arts поділилась першими деталями про мультиплеєр в Battlefield 6. У грі буде дев’ять мап, знайома система класів, нові та вже відомі режими.

Мультиплеєр, режими та класи в Battlefield 6

EA вже показала чимало локацій, і чотири з них дозволяють відчути ритм гри. “Пік Визволення” — величезна гірська місцевість, де комфортно техніці та снайперам, особливо коли будівлі руйнуються і відкривають нові точки для атаки. “Облога Каїра” — це постійний хаос, міські бої серед уламків будівель, з щільною бойовою зоною всередині. “Емпайр-Стейт” переносить у Бруклін — вузькі вулички, відкриті простори і постійне відчуття, що хтось спостерігає зверху. А під час “Іберійського наступу” в Гібралтарі доведеться пробиватися крізь тісні провулки, магазини та стіни, які легко перетворюються на відкриті пастки.

У мультиплеєрі кожна мапа поділена на зони боїв, адаптовані до режиму. Масштаби локації змінюються залежно від того, в який з них ви граєте:

  • Conquest — команди борються за контроль над основними точками на локаціх;
  • Rush — треба підривати об’єкти (M-COM), щоб просунутися до іншого сектору;
  • Breakthrough — мапа поділена на сектори, які треба поступово захоплювати;
  • Escalation (новий) — команди захоплюють контрольні точки, але з кожним етапом їх стає менше;
  • Squad Deathmatch — чотири команди борються на менших локаціях з відродженням після смерті.
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EA повертає традиційну систему класів: Штурмовик, Інженер, Розвідник і Саппорт. Кожен з них матиме своє озброєння та бонуси. Наприклад, штурмовик зможе носити дві основні зброї одночасно. Персонажі зможуть допомагати один одному, зокрема відтягувати з небезпечного місця пораненого союзника. Інші механіки: ставити зброю на поверхні, ховатися за укриттями тощо.

Разом з тим до шостої частини повертається Battlefield Portal із Battlefield 2042. Цього разу він дозволить створювати власні мапи та режими. Ще під час презентації розробники натякнули на Battle Royale, який з’явиться “незабаром”. До речі, його мапу вже “злив” датамайнер. 

Системні вимоги Battlefield 6

Мінімальні:

  • Потрібен 64-бітний процесор і операційна система
  • ОС: Windows 10
  • Процесор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативна пам’ять: 16 GB RAM
  • Відеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
  • DirectX: Версія 12
  • Місце на диску: 55 GB
  • Звукова карта: Без рекомендацій
  • Підтримка VR: Не підтримується

Рекомендовані:

  • Потрібен 64-бітний процесор і операційна система
  • ОС: Windows 11
  • Процесор: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативна пам’ять: 16 GB RAM
  • Відеокарта: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT
  • DirectX: Версія 12
  • Місце на диску: 80 GB
  • Звукова карта: Без рекомендацій
  • Підтримка VR: Не підтримується

Спецпроєкти
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Battlefield 6 виходить 10 жовтня на ПК, PS5 та Xbox Series X|S. Гра вже очолила топ платних ігор Steam — знадобилася лише година після старту передзамовлень. Звичайне видання коуштє ₴1699, а Phantom Edition (з косметикою та преміум-бойовим пропуском) — ₴2499. Також незабаром стартують два бета-тестування: закрите і відкрите.

Джерело: Blog.PlayStation

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