Новини Ігри 28.07.2025 comment views icon

У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями
Battlefield 6 / EA

У мережу злили повну мапу королівської битви для Battlefield 6, яка отримала назву пляж Ліндон (Lyndon Beach).

Зовсім нещодавно ми побачили трейлер B6 та більше дізналися про сюжет гри, в якому світ буде протистояти таємничій Pax Armata. А зараз датамайнер Temporyal показав повний макет мапи й перелік усіх локацій: 9 основних зон і ще 27 додаткових ключових місць. За його словами, у самій грі режим поки проходить під робочою назвою «Battlefield Royale».

Отже, ось основні райони Battlefield 6:

  • Марина
  • Маяк
  • Північна головна вулиця
  • Південна головна вулиця
  • Золотий курорт
  • Долина
  • Південне узбережжя
  • Форт Ліндон
  • Доки
У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями
Виток повної мапи Battlefield 6 від датамайнера Temporyal / EA

Разом з тим датамайнер показав інші 27 додаткових ключових місць для пляжу Ліндон:

  • Пляж Енджел
  • Хімічне сховище
  • Пляж Джуел
  • Військові НДДКРВійськові науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
  • Місце диверсії
  • Коста-дель-Сур
  • Точка натхнення
  • Місце аварії
  • Підземні військові НДДКР
  • Військовий витік на півночі
  • Військове сховище
  • Океанський парк
  • Нафтові помпи
  • Радіолокаційний зв’язок
  • Розлом
  • Контрольно-пропускний пункт
  • Кампус технологій
  • Технічні НДДКР
  • Скелі
  • Причал
  • Променад
  • Тюлень
  • Верхній силос
  • Верхня річка
  • Віста-дель-Мар
  • Станція водоочистки

Temporyal також помітив на мапі підземну систему метро — схоже, через неї можна буде пересуватись між зонами. У витоку кажуть, що дії розгортаються після вибуху, який забруднив територію радіоактивною речовиною NXC. Вона створює токсичну зону, що поступово звужується — типова «смертельна зона» для класичних Battle Royale.

Очікується, що Battle Royale запустять окремо від основної гри — і не раніше 2026 року. Режим буде безплатним. Інсайдер RivaLxfactor раніше писав, що реліз відбудеться через кілька місяців після виходу самої Battlefield 6. А вона має вийти 10 жовтня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК.

Джерело: Temporyal

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