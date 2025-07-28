У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями

У мережу злили повну мапу королівської битви для Battlefield 6, яка отримала назву пляж Ліндон (Lyndon Beach).
Зовсім нещодавно ми побачили трейлер B6 та більше дізналися про сюжет гри, в якому світ буде протистояти таємничій Pax Armata. А зараз датамайнер Temporyal показав повний макет мапи й перелік усіх локацій: 9 основних зон і ще 27 додаткових ключових місць. За його словами, у самій грі режим поки проходить під робочою назвою «Battlefield Royale».
Отже, ось основні райони Battlefield 6:
- Марина
- Маяк
- Північна головна вулиця
- Південна головна вулиця
- Золотий курорт
- Долина
- Південне узбережжя
- Форт Ліндон
- Доки
Разом з тим датамайнер показав інші 27 додаткових ключових місць для пляжу Ліндон:
- Пляж Енджел
- Хімічне сховище
- Пляж Джуел
- Військові НДДКРВійськові науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
- Місце диверсії
- Коста-дель-Сур
- Точка натхнення
- Місце аварії
- Підземні військові НДДКР
- Військовий витік на півночі
- Військове сховище
- Океанський парк
- Нафтові помпи
- Радіолокаційний зв’язок
- Розлом
- Контрольно-пропускний пункт
- Кампус технологій
- Технічні НДДКР
- Скелі
- Причал
- Променад
- Тюлень
- Верхній силос
- Верхня річка
- Віста-дель-Мар
- Станція водоочистки
Temporyal також помітив на мапі підземну систему метро — схоже, через неї можна буде пересуватись між зонами. У витоку кажуть, що дії розгортаються після вибуху, який забруднив територію радіоактивною речовиною NXC. Вона створює токсичну зону, що поступово звужується — типова «смертельна зона» для класичних Battle Royale.
Очікується, що Battle Royale запустять окремо від основної гри — і не раніше 2026 року. Режим буде безплатним. Інсайдер RivaLxfactor раніше писав, що реліз відбудеться через кілька місяців після виходу самої Battlefield 6. А вона має вийти 10 жовтня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК.
I’ve heard from two sources now that Battlefield 6 Battle Royale will not only be free to play but wont come out till months after the base game.
Obviously a lot can change between now and then.
— rivaLxfactor – Battlefield 6 (@rivaLxfactor) July 24, 2025
Джерело: Temporyal
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