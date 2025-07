У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями

У мережу злили повну мапу королівської битви для Battlefield 6, яка отримала назву пляж Ліндон (Lyndon Beach).

Зовсім нещодавно ми побачили трейлер B6 та більше дізналися про сюжет гри, в якому світ буде протистояти таємничій Pax Armata. А зараз датамайнер Temporyal показав повний макет мапи й перелік усіх локацій: 9 основних зон і ще 27 додаткових ключових місць. За його словами, у самій грі режим поки проходить під робочою назвою «Battlefield Royale».

Отже, ось основні райони Battlefield 6:

Разом з тим датамайнер показав інші 27 додаткових ключових місць для пляжу Ліндон:

Temporyal також помітив на мапі підземну систему метро — схоже, через неї можна буде пересуватись між зонами. У витоку кажуть, що дії розгортаються після вибуху, який забруднив територію радіоактивною речовиною NXC. Вона створює токсичну зону, що поступово звужується — типова «смертельна зона» для класичних Battle Royale.

Очікується, що Battle Royale запустять окремо від основної гри — і не раніше 2026 року. Режим буде безплатним. Інсайдер RivaLxfactor раніше писав, що реліз відбудеться через кілька місяців після виходу самої Battlefield 6. А вона має вийти 10 жовтня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК.

I’ve heard from two sources now that Battlefield 6 Battle Royale will not only be free to play but wont come out till months after the base game.

Obviously a lot can change between now and then.

— rivaLxfactor – Battlefield 6 (@rivaLxfactor) July 24, 2025