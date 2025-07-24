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Новини Ігри 24.07.2025 comment views icon

Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра
Battlefield 6 / EA

Battlefield 6 отримала перший повноцінний трейлер, в якому демонструють сюжетну кампанію, де основний антагоніст — приватна військова організація Pax Armata.

Нам показали переважно кат-сцени, які відкриває політична промова і мобілізація збройних сил президентом США. Навколо відбувається тотальний хаос: літаки врізаються в будинки, вороги підривають мости, солдати пересуваються вулицями і навколо стає дедалі більше руйнувань. Очікується, що шоста частина поверне сетінг сучасної війни з BF3/4.

За сюжетом, таємнича компанія — Pax Armata — отримує фінансування з колишніх країн НАТО (зокрема Франції). Саме вона стає тригером для нового глобального конфлікту, що розгортається у близькому майбутньому. Світова безпека повністю підірвана: база в Грузії знищена, Генсек НАТО вбитий, Гібралтар окуповано. І все це відбувається під гасло ворога: «наш захист — ваш мир».

Якраз в одній з місій потрібно буде звільнити Гібралтар у складі загону Dagger 1-3, допомагаючи британській армії. За даними Notebookcheck, завдання включають розмінування акваторій, штурм тунелів, знищення ворожих ППО та виклик авіапідтримки.

IGN писало, що EA додала кілька крутих механік: можна тягнути поранених союзників, чіплятися до танків, рухатися більш динамічно — з прискореним бігом, перекатами та пірнанням у бій. Орієнтуватися стане легше завдяки покращеній мінікарі. А будівлі та оточення знищуються по-справжньому — це не просто ефекти, а частина геймплею, що впливає на світ.

Гра матиме сюжетну компанію на відміну від Battlefield 2042, а також — мультиплеєр. Повноцінний показ останнього режиму відбудеться 31 липня. Очікується, що ми побачимо кілька бойових мап, нові й класичні режими, а також більше про інформації про Free2Play-батлрояль Gauntlet, що вийде окремо.

Сюжет розробляє студія Motive (Dead Space Remake, Star Wars: Squadrons) у співпраці з Criterion. Натхнення автори черпали з серіалу «Спецоперації: Левиця» та фільму «Повстання штатів» — тут акцент на особистих історіях солдатів, а не просто на масштабі бойових дій.

Наразі точна дата релізу Battlefield 6 невідома, плюс на неї негативно вплинуло перенесення GTA 6. Проте інсайдери, зокрема billbil-kun, кажуть про 10 жовтня 2025 року. Очікується, що тайтл вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.

Джерело: Electronic Arts

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