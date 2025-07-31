Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень

Battlefield 2042

Нещодавно EA показала сюжетний трейлер Battlefield 6, а тепер інсайдери розкрили дати бета-тестів. Гра отримає два етапи тестування вже у серпні — закрите і відкрите.

Закрите бета-тестування Battlefield 6 заплановане на 7-8 серпня. Доступ до нього можна буде отримати через Twitch-дропи від сотень стрімерів, які братимуть участь у трансляції презентації мультиплеєра. Другий варіант отримати доступ до бети — оформити передзамовлення, яке має відкритися якраз під час трансляцій. До речі, наразі з’явився тизер цього режиму, але презентація відбудеться пізніше.

Потім, якщо джерела не помиляються, 9-10 серпня розпочнеться перша фаза відкритого бета-тесту, яка вже не потребуватиме інвайтів чи кодів. Але на цьому все не закінчується: з 14 по 17 серпня відбудеться ще одне відкрите бета-тестування, цього разу — для всіх охочих. Поки що невідомо, чи покажуть під час презентації безплатний режим Battle Royale або ж EA приберегла анонс на пізніше.

Нагадаємо, Battlefield 6 отримала перший повноцінний трейлер, де показали повернення до знайомого бойового сетингу. За сюжетом, приватна організація Pax Armata, яку фінансують колишні члени НАТО, спричиняє глобальний конфлікт. Військову відповідь готують США, а одна з кампаній стосується визволення Гібралтару разом із загоном Dagger 1-3. Незадовго після цього датамайнер «злив» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями.

Очікується, що продовження франшизи покаже підрив ППО, розмінування акваторій, штурм тунелів і виклик авіапідтримки. Також різні сайти натякали на механіки, як-от витягування поранених, стрибки на танки, динамічний рух із перекатами й пірнанням у бій, а також знищення будівель, що впливає на геймплей.

Розробку сюжетної кампанії веде студія Motive (Dead Space Remake), а за мультиплеєр відповідає Criterion. Його офіційна презентація відбудеться ввечері 31 липня. Battlefield 6 вийде 10 жовтня 2025 року на ПК, Xbox Series S|X та PlayStation 5, ціна — $69,99.

Джерело: Insider Gaming