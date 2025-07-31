Новини Ігри 31.07.2025 comment views icon

Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень
Battlefield 2042

Нещодавно EA показала сюжетний трейлер Battlefield 6, а тепер інсайдери розкрили дати бета-тестів. Гра отримає два етапи тестування вже у серпні — закрите і відкрите.

Закрите бета-тестування Battlefield 6 заплановане на 7-8 серпня. Доступ до нього можна буде отримати через Twitch-дропи від сотень стрімерів, які братимуть участь у трансляції презентації мультиплеєра. Другий варіант отримати доступ до бети — оформити передзамовлення, яке має відкритися якраз під час трансляцій. До речі, наразі з’явився тизер цього режиму, але презентація відбудеться пізніше.

Потім, якщо джерела не помиляються, 9-10 серпня розпочнеться перша фаза відкритого бета-тесту, яка вже не потребуватиме інвайтів чи кодів. Але на цьому все не закінчується: з 14 по 17 серпня відбудеться ще одне відкрите бета-тестування, цього разу — для всіх охочих. Поки що невідомо, чи покажуть під час презентації безплатний режим Battle Royale або ж EA приберегла анонс на пізніше.

Нагадаємо, Battlefield 6 отримала перший повноцінний трейлер, де показали повернення до знайомого бойового сетингу. За сюжетом, приватна організація Pax Armata, яку фінансують колишні члени НАТО, спричиняє глобальний конфлікт. Військову відповідь готують США, а одна з кампаній стосується визволення Гібралтару разом із загоном Dagger 1-3. Незадовго після цього датамайнер «злив» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями.

Очікується, що продовження франшизи покаже підрив ППО, розмінування акваторій, штурм тунелів і виклик авіапідтримки. Також різні сайти натякали на механіки, як-от витягування поранених, стрибки на танки, динамічний рух із перекатами й пірнанням у бій, а також знищення будівель, що впливає на геймплей.

Розробку сюжетної кампанії веде студія Motive (Dead Space Remake), а за мультиплеєр відповідає Criterion. Його офіційна презентація відбудеться ввечері 31 липня. Battlefield 6 вийде 10 жовтня 2025 року на ПК, Xbox Series S|X та PlayStation 5, ціна — $69,99.

Джерело: Insider Gaming

Популярні новини

Ці чохли роблять Galaxy S25 сумісними з бездротовими зарядками Qi2. Огляд Spigen Ultra Hybrid
Скасувати понеділок: дослідження доводить ефективність чотириденного робочого тижня
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.
Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»
Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
У США представили перший у світі квантовий електронно-фотонний чип на кристалі
Lisuan представляє 6-нм відеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, але один маленький мінус
Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Сонячні елементи — найкраща «сільгоспкультура» для вирощування в Каліфорнії, кажуть фермери
Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу
Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Sony оголошує програму заміни Xperia 1 VII через технічні проблеми
Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати