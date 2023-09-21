Ми запускаємо ITChat! Гойда спілкуватись про ІТ, техніку і все інше

Багато років ви прохали про можливість спілкуватись в реалтаймі і ось, нарешті, така можливість була реалізована.

Звісно, ми всі спілкувались в Disqus, але це спілкування все-ж не було реалтаймовим, адже будь-яка система коментування — покрокова. Ну і коменти в Disqus є вузьконаправленими, обмеженими темою, під якою коментатори дискутують.

І от, ми вирішили зробити експеримент і реалізувати на ITC.ua чат.

Ми назвали його ITChat. В його створенні нам дуже допомогли наші друзі і партнери Subsocial.

Чат ви можете побачити з правої сторони сайту. В ньому можна спілкуватись як анонімно, тоді система згенерує нік сама, так і зареєструватись.

По своїй суті він мало чим відрізняється від багатьох інших чатів, які ви бачили та використовували. Тому, думаємо, якихось технічних ускладнень спілкування в ITChat у вас не має виникати.

Звісно, варто дотримуватись елементарних правил спілкування, тотожних до правил спілкування в коментах до авторських статей.

Маємо надію, що вам сподобається і в нашого улюбленого ІТ-ком’юніті з’явиться ще один корисний інструмент для спілкування один з одним!