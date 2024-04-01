Мирова угода на $5 млрд: Google видалить дані Chrome, зібрані у режимі конфіденційності

Google погодився знищити або анонімізувати записи даних вебперегляду, зібрані в режимі конфіденційності в Chrome. Запропонована мирова угода у справі Браун проти Google також вимагатиме від компанії більшого розкриття інформації про те, як вона збирає дані у цьому режимі та встановлює обмеження на збір даних у майбутньому.

У разі схвалення федеральним суддею у Каліфорнії угода може стосуватися 136 мільйонів користувачів Google. Позов 2020 року подали власники облікових записів Google, які звинуватили компанію в незаконному відстеженні їхньої поведінки за допомогою режиму конфіденційності.

Пропозиція оцінюється у $5 млрд, ця сума розрахована шляхом визначення вартості даних, які Google зберігав і буде змушений знищити, а також даних, які він потенціально не зможе збирати. Google повинен буде видалити дані, зібрані в режимі приватного перегляду в грудні 2023 року і раніше. Будь-які дані, які не будуть повністю видалені, повинні бути анонімізовані.

«Ця мирова угода забезпечує справжню підзвітність і прозорість з боку найбільшого у світі збирача даних і знаменує собою важливий крок до вдосконалення та захисту нашого права на конфіденційність в Інтернеті», — написали позивачі у заяві про мирову угоду.

Представник Google Хосе Кастаньєда зазначив у заяві, що компанія «рада врегулювати цей позов, який ми завжди вважали безпідставним». Хоча позивачі оцінили запропоноване врегулювання у $5 млрд, які вони спочатку вимагали як відшкодування збитків, Кастаньеда сказав, що вони «отримують нуль». Врегулювання не включає відшкодування збитків для класу позивачів, хоча окремі особи можуть подавати претензії.

«Ми ніколи не пов’язуємо дані з користувачами, коли вони використовують режим анонімного перегляду. Ми раді видалити старі технічні дані, які ніколи не були пов’язані з особою та ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації», — додав Кастаньеда.

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Частина угоди включає зміни в тому, як Google доносить до користувача обмеження режиму конфіденційності, які компанія вже почала розгортати в Chrome. Google також погодився на п’ять років дозволити користувачам блокувати сторонні файли cookie за замовчуванням у цьому режимі. Фізичні особи все ще можуть подавати позови про відшкодування збитків до суду штату Каліфорнія згідно з умовами врегулювання, вже подано 50 таких позовів.

Раніше повідомлялося про остаточне затвердження угоди до кінця лютого, але це сталося дещо пізніше.

Джерело: The Verge

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