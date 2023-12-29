Google врегулював позов на $5 млрд: Chrome збирає дані у режимі конфіденційності, а потім пов’язує їх з профілем користувача

Google готовий врегулювати колективний позов, поданий у 2020 році щодо режиму інкогніто в браузері Chrome. Позов, поданий у Каліфорнії, звинувачує Google у «відстеженні збиранні та ідентифікації даних вебперегляду [користувачів] у реальному часі» у режимі анонімного перегляду.

Позов мешканця Флориди Вільяма Баятта та мешканців Каліфорнії Чесома Брауна та Марії Нгуєн звинувачує Google у порушенні законів про прослуховування. У ньому стверджується, що сайти, які використовують Google Analytics або Ad Manager, збирають інформацію браузера у режимі анонімного перегляду – вміст вебсторінки, дані пристрою та IP-адресу. Щобільше, Google нібито пов’язує зібрану таким чином інформацію про конфіденційну діяльність користувачів Chrome з їхніми публічними профілями.

Google спочатку намагався відхилити позов, вказуючи на повідомлення, яке відображається, коли користувачі вмикають режим анонімного перегляду Chrome. Попередження говорить користувачам, що їхня діяльність «все ще може бути видимою для вебсайтів, які ви відвідуєте».

У серпні суддя Івонн Гонсалес Роджерс відхилила пропозицію Google про спрощений розгляд справи, зазначивши, що Google ніколи не повідомляв користувачам, що збір даних продовжується навіть під час серфінгу у режимі анонімного перегляду.

«Клопотання Google ґрунтується на ідеї, що позивачі дали згоду Google на збір їхніх даних, коли вони переглядали вебсторінки в приватному режимі. Оскільки Google ніколи прямо не повідомляв користувачів про це, суд не може погодитися, що користувачі давали згоду».

Зараз Google та позивачі погодилися на умови, які призведуть до припинення судового позову. Угода буде подана до суду до кінця січня та буде остаточно затверджена до кінця лютого.

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Джерело: Ars Technica