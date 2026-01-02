На інавгурацію нового мера Нью-Йорка заборонили приносити Raspberry Pi та Flipper Zero — поряд з вибухівкою та зброєю

Raspberry Pi / Depositphotos

На інавгурацію нового мера Нью-Йорка Зорана Мамдані, яка відбулася 1 січня, заборонили приносити кишеньковий ПК Raspberry Pi та гаджет Flipper Zero. Вони опинилися у списку поруч зі зброєю, вибухівкою та дронами.

Така заборона з’явилася разом із запрошенням на інавгурацію, яке команда мера опублікувала для мешканців міста. Гостей попросили тепло вдягнутися, дозволили взяти закуски, але низку речей сказали залишити вдома. Організатори не дали пояснень, чому саме Raspberry Pi та Flipper Zero опинилися під забороною.

Всього на подію заборонили приносити:

Великі сумки

Зброю, феєрверки або вибухівку

Великі рюкзаки або спортивні сумки

Дрони або літальні апарати з дистанційним керуванням

Дитячі візки

Термосумки

Стільці

Ковдри

Парасольки

Велосипеди або самокати

Алкогольні напої

Незаконні речовини

Домашніх тварин (крім тварин-помічників)

Великі предмети, що можуть заважати огляду іншим глядачам

Лазерну ручку

Бити або кийки

Flipper Zero

Raspberry Pi

Можна лише припустити, чому у переліку з’явилися останні два пункти. Flipper Zero (вироблений компанією з російським корінням) часто використовують для роботи з бездротовими сигналами, включаючи RFID, радіо, NFC, інфрачервоний та Bluetooth. Його вже забороняли в Канаді через сплеск автомобільних крадіжок. А от Raspberry Pi — це компактний ПК для навчання, експериментів і хобі-проєктів, зокрема навіть обігрівання оселі. Обидва пристрої оснащені універсальними контактами GPIO, що дозволяють підключати й керувати іншою електронікою.

Ймовірно, влада заборонила їх приносити через ризики втручання в системи. При цьому ноутбуки, смартфони та інші портативні пристрої дозволили приносити на інавгурацію. Так само не було заборони на Arduino, ESP32 чи подібні плати, які мають схожі можливості.

Toms Hardware звернув увагу, що владі слід було зосередитися на термінології, аніж на конкретних пристроях. Існують інші подібні плати і, на думку видання, вони так само можуть стати “злочинними гаджетами”. Тож для уникнення плутанини замість Raspberry Pi або Flipper Zero можна було написати “одноплатні ПК”, “мікроконтролери” або “електронні інструменти для злому”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Bleeping Computer