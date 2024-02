У Канаді заборонять Flipper Zero через сплеск крадіжок автомобілів. Пристрій компанії з російським корінням може клонувати сигнал імобілайзера

Уряд Канади планує заборонити Flipper Zero (вироблений компанією з російським корінням) та подібні пристрої та визнав їх інструментами, які злодії можуть використовувати для викрадення автомобілів.

Flipper Zero — це портативний програмований інструмент для тестування, який допомагає експериментувати й налагоджувати різні апаратні та цифрові пристрої за різними протоколами, включаючи RFID, радіо, NFC, інфрачервоний та Bluetooth.

Користувачі на відео демонструють здатність Flipper Zero проводити атаки з відтворенням сигналу для розблокування автомобілів, відкривання гаражних воріт, активації дверних дзвінків та клонування різних цифрових ключів.

That feeling when your ⁦ @FlipperZero0 ⁩ replicates my McLaren key fob and unlocks my car 🤣🤣🤣 ⁦⁦ @icona_p0p ⁩ pic.twitter.com/0yqGIPoR1V

Заява Шампаня з’явилася після національного саміту з питань боротьби з автомобільними крадіжками, організованого цього тижня урядом Канади в Оттаві, провінція Онтаріо, передає Bleeping Computer.

Criminals have been using sophisticated tools to steal cars. And Canadians are rightfully worried.



Today, I announced we are banning the importation, sale and use of consumer hacking devices, like flippers, used to commit these crimes.

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 8, 2024