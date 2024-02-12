У Канаді заборонять Flipper Zero через сплеск крадіжок автомобілів. Пристрій компанії з російським корінням може клонувати сигнал імобілайзера

Уряд Канади планує заборонити Flipper Zero (вироблений компанією з російським корінням) та подібні пристрої та визнав їх інструментами, які злодії можуть використовувати для викрадення автомобілів.

Flipper Zero — це портативний програмований інструмент для тестування, який допомагає експериментувати й налагоджувати різні апаратні та цифрові пристрої за різними протоколами, включаючи RFID, радіо, NFC, інфрачервоний та Bluetooth.

Користувачі на відео демонструють здатність Flipper Zero проводити атаки з відтворенням сигналу для розблокування автомобілів, відкривання гаражних воріт, активації дверних дзвінків та клонування різних цифрових ключів.

That feeling when your ⁦@FlipperZero0⁩ replicates my McLaren key fob and unlocks my car 🤣🤣🤣 ⁦⁦@icona_p0p⁩ pic.twitter.com/0yqGIPoR1V — Lina (@d0rkph0enix) September 25, 2022

Злочинці використовують складні інструменти для викрадення автомобілів. І канадці справедливо занепокоєні. Сьогодні я оголосив, що ми забороняємо імпорт, продаж і використання споживчих хакерських пристроїв, таких як Flipper, що використовуються для скоєння цих злочинів. — міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань у Твіттері.

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Заява Шампаня з’явилася після національного саміту з питань боротьби з автомобільними крадіжками, організованого цього тижня урядом Канади в Оттаві, провінція Онтаріо, передає Bleeping Computer.

Criminals have been using sophisticated tools to steal cars. And Canadians are rightfully worried.



Today, I announced we are banning the importation, sale and use of consumer hacking devices, like flippers, used to commit these crimes. 🔗: https://t.co/K4MA3u68kP — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 8, 2024

За даними канадського уряду, щороку викрадають близько 90 000 автомобілів (або одне авто кожні шість хвилин), а щорічні збитки від крадіжок становлять 1 млрд доларів, включно зі страховими витратами на ремонт і заміну викрадених автомобілів. Канадська поліція також повідомила, що крадіжки автотранспорту мали найсуттєвіший вплив на зростання національного Індексу тяжкості злочинності у 2022 році.

Компанія Flipper Devices, яка розробила ці пристрої, стверджує, що гаджет не може бути використаний для викрадення автомобілів, побудованих протягом останніх 24 років.

Flipper Zero не може бути використаний для викрадення будь-яких автомобілів, особливо тих, що були випущені після 1990-х років, оскільки їхні системи безпеки мають рухомі коди. Крім того, щоб перехопити оригінальний сигнал, потрібно активно блокувати сигнал від власника, на що апаратне забезпечення Flipper Zero не здатне. Flipper Zero призначений для тестування і розробки засобів безпеки, і ми вжили необхідних заходів, щоб унеможливити використання пристрою в недобрих цілях. — операційний директор Flipper Devices Алекс Кулагін.

Amazon також заборонив продаж Flipper Zero з квітня 2023 року через те, що він є пристроєм для скімінгу карток (вид шахрайства, коли шахраї копіюють інформацію з платіжної картки), а у березні 2023 року Бразильське національне агентство телекомунікацій почало вилучати вхідні покупки Flipper Zero через його ймовірне використання злочинцями.

На офіційному сайті написано, що компанія Flipper Devices знаходиться в Клеймонті, штат Делавер, проте фамілія операційного директора наштовхнуло на думку перевірити. Linkedin компанії говорить про 34 пов’язані учасники, що живуть в різних країнах світу (жодного в США), проте майже всі вони проходили навчання в російських вищих навчальних закладах.