На PlayStation Portal запустили емулятор PlayStation Portable

Минулого року Sony випустила PlayStation Portal. Це портативний пристрій, призначений для стримінгу ігор з PS5. Отже, це не повноцінна портативна ігрова консоль, а швидше екран з органами управління грою.

Проте ентузіасти були незгодні з такими обмеженими можливостями PlayStation Portal та шукали шляхи їх розширення. Зрештою їм це вдалося. Енді Нгуєн зміг «модифікувати» (читай – зламати) стримінговий пристрій таким чином, щоб він став повноцінною ігровою консоллю. Після зламу PlayStation Portal на ньому вдалося запустити PPSSPP ─ емулятор ігрової консолі PlayStation Portable. Над цим проєктом Енді Нгуєн працював не на самоті, йому допоміг інший спеціаліст з ніком ZetaTwo. На підтвердження своєї заяви Нгуєн опублікував фото PlayStation Portal із запущеною грою GTA, але відео геймплею наразі недоступне.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024