На PlayStation Portal запустили емулятор PlayStation Portable

Минулого року Sony випустила PlayStation Portal. Це портативний пристрій, призначений для стримінгу ігор з PS5. Отже, це не повноцінна портативна ігрова консоль, а швидше екран з органами управління грою.

Проте ентузіасти були незгодні з такими обмеженими можливостями PlayStation Portal та шукали шляхи їх розширення. Зрештою їм це вдалося. Енді Нгуєн зміг «модифікувати» (читай – зламати) стримінговий пристрій таким чином, щоб він став повноцінною ігровою консоллю. Після зламу PlayStation Portal на ньому вдалося запустити PPSSPP ─ емулятор ігрової консолі PlayStation Portable. Над цим проєктом Енді Нгуєн працював не на самоті, йому допоміг інший спеціаліст з ніком ZetaTwo. На підтвердження своєї заяви Нгуєн опублікував фото PlayStation Portal із запущеною грою GTA, але відео геймплею наразі недоступне.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

Цей експеримент доводить, що в основі PlayStation Portal лежить досить продуктивна апаратна платформа, яка може використовуватися для запуску ігор. Хоча фактична продуктивність без відео залишається під питанням. Отже, Sony навмисне обмежила можливості пристрою лише стримінгом.

Наразі автор не планує надавати загальний доступ до свого інструменту трансформації PlayStation Portal в портативну ігрову консоль.

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