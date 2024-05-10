Microsoft запустить Xbox Store з мобільними іграми в липні — на початку з власними Call of Duty: Mobile, Candy Crush та Minecraft

У липні Microsoft запустить маркетплейс з іграми, в якому початково будуть розміщені назви її власних студій (як-от Call of Duty: Mobile, Candy Crush та Minecraft), а згодом розширять новинку й на інших видавців.

Xbox Store, який стане альтернативою Apple App Store і Google Play Store, працюватиме не як застосунок, а як вебсайт — Microsoft таким чином хоче надати доступ до нього для більшої кількості пристроїв і країн.

Тим не менш, не дуже зрозуміло, як ці ігри будуть поширюватися в Інтернеті. iOS підтримує стороннє завантаження, але поки лише в ЄС.

Microsoft вперше натякнула на «магазин наступного покоління» на початку 2022 року, лише через місяць після того, як оголосила про придбання Activision Blizzard.

«Ми хочемо мати можливість пропонувати Xbox і контент як від нас, так і від наших сторонніх партнерів на будь-якому пристрої, де можна грати», — сказав генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер в інтерв’ю Financial Times торік. «Сьогодні ми не можемо зробити цього на мобільних пристроях, але ми хочемо побудувати світ, в якому це буде».

Цього тижня Microsoft закрила кілька студій Bethesda — розробників Redfall та Hi-Fi Rush в тому числі. Також припинить роботу виробник мобільної гри Mighty Doom Alpha Dog Studios, а Roundhouse Games поглине розробник The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios.

Bloomberg також повідомляв, що Microsoft просить ряд поточних членів команди ZeniMax, включаючи продюсерів і тестувальників якості, укласти угоди про добровільне звільнення. Компанія також розмірковує про інші заходи для збільшення доходів від ігор, зокрема про підвищення цін на сервіс Xbox Game Pass Ultimate і, можливо, планує пропонувати більше ігор, наприклад Senua’s Saga: Hellblade II, для консолі Sony PlayStation 5.

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Джерело: 9to5google, The Verge

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